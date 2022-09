Zaterdag is het World Cleanup Day: wereldwijd miljoenen mensen in actie tegen zwerfvuil

Zaterdag 17 september vindt de vijfde editie van de World Cleanup Day plaats. In 2021 namen meer dan 8,5 miljoen mensen uit 191 landen deel aan die wereldwijde opruimactie. Ook dit jaar engageren miljoenen mensen zich in alle uithoeken van de wereld om afval op te ruimen, klinkt het bij de burgerbeweging. Sinds 2019 heeft de actie al meer dan 46.495 kilogram afval opgehaald.

«Deze dag is uiterst belangrijk voor een betere toekomst. Het is een wereldwijde burgeractie om het probleem van zwerfvuil aan te pakken», klinkt het bij de organisatie.

Van Gent tot Deerlijk

Ook in ons land vinden zaterdag op verschillende plaatsen acties plaats. Zo zijn er acties in de grote steden zoals Gent, Antwerpen en Luik, maar ook kleinere gemeentes, zoals Deerlijk, Dendermonde, Aartselaar, Edegem en Sint-Genesius-Rode, doen mee. Daarnaast zullen vrijwilligers ook het afval ruimen in de Demer, op het stuk rivier tussen Aarschot en Diest.

Samen met Doel

River Cleanup focust specifiek op het afval dat onze rivieren vervuilt. Voor de vijfde keer sluit de Belgische ngo ook aan tijdens de World Cleanup Day. Bijzonder dit jaar is de samenwerking tussen River Cleanup en het nieuwe muziekfestival Doel. Tijdens het festival, dat dit weekend plaatsvindt op 17 en 18 september, kunnen festivalgangers hun herbruikbare beker doneren aan River Cleanup. Voor elke verzamelde beker, zal de ngo maar liefst 1 kilogram aan plastiek uit de rivieren halen.