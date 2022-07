ZALIG! Spotify komt met een karaoke-functie om avonden met vrienden nog leuker te maken

Voor de coronacrisis was het iets wat velen onder ons maar al te graag deden: een karaoke-avond met vrienden. In een café, een speciale karaoke-bar of gewoon bij iemand in de living, zolang de sfeer maar goed zat, was het allemaal oké. De pandemie zette een beetje een rem op de karaoke-scene maar nu (bijna) alles weer mag, zijn we meer dan klaar voor onze volgende karaoke-avond. En dat voelde Spotify blijkbaar aankomen.

Spotify kennen we natuurlijk allemaal. Het is op dit moment zonder twijfel één van de grootste muziekstreamingdiensten ter wereld en velen onder ons maken er dagelijks gebruik van. Of je nu wel of niet betaalt, de app is en blijft één van de handigste manieren om naar je favoriete artiesten te luisteren.

Zangtalent beoordeeld

En vanaf nu (of heel binnenkort) kan je dus ook uit volle borst meezingen met die nummers. Spotify is namelijk een karaoke-functie aan het uitrollen, die je toelaat om enkel en alleen met de app een karaoke-avond voor jou en je vrienden op poten te zetten. Nog niet alle Spotify-gebruikers beschikken momenteel over de update, maar van zodra de functie bij jou beschikbaar is, hoef je alleen maar op het ‘sing’-knopje rechts van je scherm te klikken. Vervolgens verschijnen de lyrics in beeld en bovendien wordt je zangtalent achteraf ook nog eens beoordeeld. Zoek maar alvast een plaatsje in je agenda!