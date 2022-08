YES. Legoland-park opent zijn deuren in België

Tegen 2027 zou een Legoland-park de deuren moeten openen op de voormalige site van Caterpillar in Gosselies, nabij Charleroi. Daarvoor werd dinsdag een niet-bindende intentieverklaring ondertekend door Merlin Entertainments (de eigenaar van Legoland), Wallonië en de federale staat.

De intentieverklaring gaat gepaard met een geschatte investering van 370 à 400 miljoen euro. Daarmee wordt het de op een na grootste investering in Wallonië van de afgelopen tien jaar. Enkel die van Google in Bergen lag nog hoger.

Bovendien zou er per jaar nog eens 10 à 15 miljoen euro aan investeringen bijkomen. Daarnaast worden meer dan 1.000 nieuwe jobs gecreëerd, waarvan 800 directe.

Wel is er, met zicht op de huidige economische context, een uitstapmogelijkheid voorzien indien het kostenplaatje te hoog zou oplopen. Een finale beslissing wordt verwacht tegen eind dit jaar. Het pretpark zou dan tegen 2027 de deuren moeten openen.

120 miljoen euro omzet

Het Legoland-park in Gosselies zou op die manier het vierde in Europa worden. Het park zou mikken op een bezoekersaantal van 1,5 tot 2 miljoen mensen per jaar. Dat zou goed zijn voor een omzet van 120 miljoen euro.

Graafmachineproducent Caterpillar kondigde de sluiting van zijn vestiging in Gosselies in 2016 aan. Er waren toen nog zo’n 2.000 werknemers aan de slag op de site. Wallonië nam de gronden na de sluiting over voor een symbolische euro.