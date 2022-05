YES! Je kan WhatsApp-berichtjes nu ook liken

WhatsApp is en blijft voor velen onder ons dé manier om in contact te blijven met vrienden en familie. Sms’jes zijn passé, Facebook Messenger heeft z’n tijd gehad en andere berichtenapps zijn momenteel nog minder wijdverspreid. Ondanks het feit dat we WhatsApp érg handig vinden, zijn er toch nog enkele functies die lijken te ontbreken.

Eén daarvan was de mogelijkheid om met een like of een emoticon op een bericht te reageren. Een functionaliteit die al lang beschikbaar is in pakweg Facebook Messenger en die nu (eindelijk!) ook beschikbaar is op WhatsApp.

Zes reacties

Dus, hoe zit dat dan precies? Om de nieuwe functie te gebruiken is het belangrijk dat je je WhatsApp updatet naar de nieuwste versie. Op veel smartphones gebeurt dit tegenwoordig automatisch, maar check toch maar even voor de zekerheid. Vervolgens kan je in een gesprek een antwoord ingedrukt houden en kiezen uit zes reacties: een duimpje, een hartje, een lachend gezicht, een verrast gezicht, een huilend gezicht of twee handen. Ideaal als je even geen tijd hebt om uitgebreid te antwoorden!