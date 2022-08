YES! Er is weer merchandise van de NMBS op voorraad

Als fan van de NMBS kon je er afgelopen juli niet om heen. De openbare vervoersmaatschappij lanceerde een merchandisecollectie en dat was een schot in de roos. T-shirt, totebag, kousen of pull: je kon ze allemaal kopen, inclusief opdruk van je favoriete treinstation.

Een leuk idee en eentje dat volledig aansluit bij de tijdsgeest. Meteen sloeg echter het noodlot toe, want de merchandise was binnen de kortste keren uitverkocht. Heel wat enthousiastelingen grepen dus naast het net maar daar komt nu verandering in.

In een klein stationnetje

De voorraden zijn namelijk opnieuw aangevuld en het is weer mogelijk om je slag te slaan in de webshop. Prijzen variëren van 15 euro voor een paar kousen tot 30 euro voor een trui met gepersonaliseerde opdruk, dus de collectie is ook nog eens erg betaalbaar. Wil je je lokale treinstation in de kijker zetten of iemand een leuk cadeautje doen, dan is dit dus hét moment!