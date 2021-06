WOW. Schilderij De Nachtwacht voor even in oorspronkelijke grootte te zien

In het Rijksmuseum in Amsterdam is de komende maanden de volledige De Nachtwacht te zien zoals Rembrandt het stuk in 1642 voltooide. Vier delen die er in het verleden af zijn gesneden, zijn met behulp van kunstmatige intelligentie gereconstrueerd. Deze delen worden tijdelijk rondom De Nachtwacht gemonteerd en aan het publiek getoond.