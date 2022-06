WOW. Dit zijn ‘s werelds mooiste hotels

Juni is al even begonnen en dankzij de temperaturen van de afgelopen tijd konden we al luidop dromen van de zomer. Na enkele jaren waarin reizen op internationaal vlak erg moeilijk was, zetten de meeste landen hun grenzen intussen weer open - wat betekent dat tropische bestemmingen weer tot de mogelijkheden behoren. Maar welke bestemming kies je dan? Welk hotel? Tripadvisors nieuwste top tien van ‘s werelds mooiste hotels biedt uitkomst.