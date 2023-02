WOW. Dit parfum koop je voor nog geen 20 euro en maakt furore op TikTok

Een lekker geurtje om de dag mee te beginnen, daar zeggen slechts weinigen onder ons nee tegen. Terwijl de één telkens weer hetzelfde parfum opspuit, heeft de ander een hele verzameling in z’n kast staan. Maar tot welke categorie je ook behoort, parfums zijn vaak duur en een nieuw flesje aanschaffen is dan ook geen plezier voor je portefeuille. Misschien heeft TikTok echter een oplossing voor dat probleem gevonden.

Parfum is een hot topic op het sociale mediaplatform en is goed voor miljarden views. Aan veel van de populairste geurtjes op TikTok hangt echter een niet te onderschatten prijskaartje, wat inhoudt dat de meesten onder ons zich zo’n parfum niet kunnen permitteren. Toch is er één parfum in het bijzonder dat de laatste tijd erg populair én betaalbaar is...

Kopie van...

Het gaat met name om een geur van ZARA: Red Temptation. Dat zou een perfecte kopie zijn van het veel duurdere Baccarat Rouge 540 van Francis Kurkdjian en kost je in de webshop slechts 17,95 euro. Voor zo’n prijs kan je je natuurlijk afvragen of de geur ook wel een hele dag blijft hangen, maar dat weet je natuurlijk pas wanneer je hem probeert. Daarvoor hoef je trouwens niet meteen een flesje in huis te halen: ga gerust eens langs je lokale ZARA om hem alvast uit te proberen. Net zoals bij kleding doe je ook wat betreft parfum best geen ondoordachte impulsaankopen, dus bezint eer ge begint.