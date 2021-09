WOW! In dit museum staat alles in het teken van suikerspin

Er zijn zo van die dingen in het leven die je meteen terugkatapulteren naar je kindertijd. Didl-blaadjes, bijvoorbeeld. Of een stukje hesp krijgen van de slager. Of terugkeren naar een plek waar je als 10-jarige altijd kwam. Of een suikerspin.

Een bezoekje aan de kermis stond vroeger, althans in ons geval, steevast gelijk aan het eten van een suikerspin. Het was de enige keer dat we ons te goed konden doen aan zo’n suikerbom en daar maakten we dan ook gretig gebruik van. Nu, zoveel jaar later, beginnen we niet alleen te kwijlen bij de gedachte alleen, maar zien we ook de fotogenieke kant van het goedje.

BARBA’MUZ

Wie het leven graag door een roze bril ziet, kan namelijk geen genoeg krijgen van suikerspin. Door z’n fluffy en kleurrijke uiterlijk is het de perfecte metgezel voor een geslaagde Instagramfoto. Als je maar geen genoeg kan krijgen van het goedje, rep je je best zo snel mogelijk naar Parijs. In het museum BARBA’MUZ staat namelijk alles in het teken van de suikerspin. En hoe rozer, hoe beter. «Overal ter wereld schieten de Instagrammusea als paddenstoelen uit de grond, dus ik vond dat het wel tijd was voor een Parijse versie. Met BARBA’MUZ wou ik een een kinderlijke, utopische wereld creëren waar iedereen zich kan uitleven», aldus de oprichtster van het museum op Instagram. De foto’s zeggen genoeg!