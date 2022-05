WOW. Deze Brusselse kerk wordt weldra omgetoverd tot klimzaal

Kerken die een andere bestemming krijgen, het is al lang geen nieuw concept meer. Restaurants, hotels, huizen... Ze namen allemaal al hun intrek in een voormalig religieus bouwwerk. Maar een kerk die werd omgetoverd tot klimzaal, daar hadden we eerlijk gezegd nog nooit van gehoord.

Nochtans is het zo gek niet. Gezien de duizelingwekkende hoogte van de gemiddelde kerk en de behoeftes van klimmers groot en klein, zijn de twee - althans op papier - voor elkaar gemaakt. Weldra wordt die samenwerking ook werkelijkheid en wel in onze eigenste hoofdstad Brussel.

Alles-in-één

Het is meer bepaald in de Sint-Antoniuskerk in Vorst dat het project uitgerold zal worden. Maniak, dat al een klimzaal uitbaat in Nijvel, zal weldra z’n intrek nemen in de kerk. Die is al een tijdje grotendeels gesloten voor het publiek en is nodig toe aan een grondige renovatie. Volgens Mariam El Hamidine, burgemeester van Vorst, zal het bedrijf dan ook een huur betalen in ruil voor het gebruik van de kerk én zal het opdraaien voor de renovatiewerken aan het dak van het gebouw. De werken staan gepland voor 2023. Naast een klimzaal met muren tot 20 meter hoog, zullen sportievelingen ook in de kerk terechtkunnen voor een sportzaal, fitness, sauna en een lekker hapje na de inspanningen. Wij zijn alvast érg benieuwd naar het resultaat.