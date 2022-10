WOW! De eerste vegan eieren zijn beschikbaar

Wat was er eerst, de kip of het ei? Een vraag die velen onder ons zich weleens gesteld hebben tijdens het eten van een eitje, maar die zich niet stelt bij het eerste vegan ei, Papondu. Aan dit ei kwam namelijk geen kip te pas. In plaats daarvan is het het resultaat van oneindig veel experimenteren met smaak, textuur en looks.

We schreven eerder al over het initiatief, maar helaas konden we toen nog niet zeggen wanneer en waar het eerste vegan ei beschikbaar zou zijn. Daar komt nu dus verandering in.

Geen eitje

Na maanden experimenteren en zoeken naar de juiste samenwerkingen, is het vegan ei Papondu nu beschikbaar op de Franse markt, zowel online als in verschillende restaurants doorheen het land. Wie het eitje graag eens uitprobeert, moet daarvoor dus helaas wel de grens over, al gokken we dat het culinaire hoogstandje binnenkort ook bij ons beschikbaar zal zijn. Voor de nieuwsgierigen: bestellen in Frankrijk kan hier. En helaas, nee, de Papondu ziet er niet uit als een echt eitje, maar komt in de vorm van een gele brei in een zak. Een mens kan niet alles hebben.