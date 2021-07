Wist je dat… je je nekkussen al die tijd verkeerd gebruikte?

Het heeft even geduurd, maar ja hoor, we springen weer massaal op het vliegtuig, in de auto en op de trein. Op naar vakantie, op naar een moment van vrijheid en onbezorgdheid. En hoewel die vakantie op zich meer dan welkom is, kijken wij zelf in ieder geval zelden uit naar het transport op zich. Al die uren zitten betekent namelijk vaak rugpijn, nekpijn en vermoeidheid.

Uiteraard bestaan er een heleboel gadgets en trucjes om de reis zelf comfortabeler te maken. Op het internet vind je de gekste accessoires, maar iets wat de meesten onder ons wel in huis hebben, is het nekkussen.

Achterstevoren

Dat lijkt altijd handig, maar in de praktijk valt zo’n kussen toch wat tegen. Het comfort is nooit wat we ervan verwachtten, hoeveel we er ook voor betalen. TikTokker @Sidneyraz komt echter met dé oplossing om je nekkussen echt comfy te maken. Volgens hem gebruiken we het gadget namelijk al die tijd al verkeerd. De opening moet volgens hem namelijk achteraan, het dikste deel vooraan. Op die manier kan je kin niet naar voren vallen wanneer je indommelt en zit je achteraan niet met een vervelende bobbel die ervoor zorgt dat je je hoofd niet optimaal kan positioneren. En hij laat in een filmpje ook zien hoe het dus wel moet. Geniaal, als je het ons vraagt.