Wil jij ook kunnen rolschaatsen? ZO begin je eraan

Rolschaatsen is weer hot and happening. En dan hebben we het niet over de inline skates, nee, wel over de vintage rolschaatsen, met twee wielen vooraan en twee wielen achteraan. Wil je er ook mee beginnen maar weet je niet hoe? Lees dan vooral verder.

Koop de juiste ‘gear’

«Je moet in eerste instantie bepalen hoe je wil skaten. Wil je bijvoorbeeld kunstrolschaatsen of tricks uitvoeren», zegt Stephen Johnstone, fervent skater en uitbater van een skatestore in Londen aan Metro UK. «Beginners zijn meer gebaat met kunstrolschaatsen omdat de hiel hoger zit en dat zorgt ervoor dat je al naar voren leunt. Dat is erg belangrijk. Maar je kan ook opteren voor plastic skates, die vrijwel helemaal plat zijn. Ze zijn duurzamer omdat je de wieltjes kan vervangen. Uiteraard heb je ook een helm nodig en bescherming voor je polsen, knieën en ellebogen.»

Vind andere skaters

Ga op zoek naar een community van skaters in je buurt. Meer ervaren skaters zullen je met plezier helpen. «Ga vooral niet vergelijken. Het gaat erom dat je plezier hebt. Iedereen leert skaten op zijn eigen tempo.»

Volg lessen

Mocht de drempel te hoog zijn om naar een skatepark in je buurt te gaan, kijk dan eens of er geen clubs zijn waar je je bij kan aansluiten. Misschien worden er ook wel cursussen in je buurt georganiseerd.