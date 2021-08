WhatsApp werkt aan nieuwe privacyfunctie waarop jij (niet) zit te wachten

WhatsApp werkt momenteel aan een uitbreiding van de privacyfuncties binnen de communicatiedienst, maar schiet het doel een beetje voorbij. Een nieuwe optie, die ontdekt is in de bèta-versie van de app, verwijdert automatisch berichten na negentig dagen. Er zijn situaties te bedenken waarin dit handig is, maar in veel gevallen is de functie eerder storend.