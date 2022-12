WHAT ABOUT... de leukste speelgoedtrends?Wat mag je dit jaar in je schoen verwachten?

De Sint is in aantocht! Wordt er bij jou thuis ook al afgeteld naar de leukste dag van het jaar? Je kan trouwens op beide oren slapen: Sinterklaas heeft álle brieven goed ontvangen, ook de jouwe. Hij was er ontzettend blij mee! En opvallend genoeg kon hij uit al die post ook zes frappante speelgoedtrends vaststellen. Staat er iets tussen wat op jouw lijstje stond?

Sinterklaas (Wim Opbrouck) (C) and Zwarte Piet (Jonas Van Thielen) pictured during the arrival of Sinterklaas in Antwerp, Saturday 13 November 2021. Sinterklaas is a tradition, mostly celebrated in the Netherlands and Belgium, where children who behaved well during the year receive gifts and candy on the sixth of December. BELGA PHOTO JONAS ROOSENS - Belga / J. Roosens

1. Open-ended play

Een opvallende nieuwkomer in speelgoedland is open-ended play. Open-ended watte? Het is een vorm van spelen zonder regels of een duidelijk vooropgesteld doel. Kinderen kunnen hun fantasie en creativiteit hierdoor de vrije loop laten gaan. Open-ended speelgoed ziet er neutraal en tijdloos uit én is daardoor ook duurzaam. Zo heeft MOES een gevarieerd aanbod van dieren en vormen in schuimrubber. Kinderen kunnen ermee schommelen, erop balanceren of erover lopen en springen. De mogelijkheden zijn eindeloos. «Ook artikelen die niet noodzakelijk speelgoed zijn, kunnen een perfecte aanvulling zijn op het open-ended speelgoed. Zo wordt dit een budgetvriendelijk, duurzaam én ‘ver weg van schermpjes’ speelgoedalternatief», klinkt het bij Dreamland, dat samenwerkt met Sinterklaas.

2. Gerecycleerd materiaal

Steeds meer mensen kiezen bewust voor een duurzame en ecologisch verantwoorde levensstijl. Deze trend zet zich ook door in het speelgoed. Duurzaam speelgoed wint steeds meer terrein. Voorheen was de keuze beperkt tot speelgoed in natuurlijke materialen. Vandaag zijn de opties veel breder.

3. Aandacht voor inclusie en diversiteit

Speelgoed dat zich focust op inclusiviteit en diversiteit is serieus trending. Het doel is dat ieder kind zich gezien voelt, erbij kan horen en dat kinderen de diversiteit van onze maatschappij van jongs af aan meekrijgen. Dat gaat van poppen met verschillende huidskleuren, meer jongenspoppen, tot Barbies met een fysieke beperking.

4. Interactie next level

Interactief speelgoed is de laatste jaren niet meer weg te denken van de verlanglijstjes voor Sinterklaas. Elk jaar opnieuw wordt er veel vooruitgang geboekt op technologisch vlak en wordt de interactie naar een ander niveau getild. Denk maar aan de Tamagotchi, een wereldwijde rage in 1996 en 1997. Het virtuele huisdiertje had een LCD-schermpje en drieknoppen. Vandaag kennen we de Fur Fluffs puppy met meer dan honderd geluiden en reacties. Hij houdt van muziek, kan dansen en maakt zelfs een salto.

5. Op spelen staat geen leeftijd

Doordat we de laatste jaren meer thuis doorgebracht hebben, hebben volwassenen het spelen ook opnieuw ontdekt! En dat heeft Sinterklaas ook opgemerkt: ouders stuurden soms stiekem een briefje mee!

6. Vloggen voor gevorderden

Iedereen zit tegenwoordig op TikTok, zelfs de Sint, ja! De roetpiet verantwoordelijk voor de sociale media van Sinterklaas moest het de Goedheiligman wel even uitleggen, maar daarna was hij er helemaal verzot op. Het mag dan ook niet verbazen dat heel wat kinderen om ringlampen of om een vlogkit vroegen.