WHAT ABOUT... de energiefactuur? Wanneer zet je de verwarming best weer aan?

Gezien de energiecrisis die ons momenteel in haar greep heeft, is het normaal dat we zo lang mogelijk willen wachten voor we de verwarming weer aanzetten. Door het ontregelde klimaat kunnen we bovendien niet vertrouwen op onze gewoonten en gekende referentiepunten. Hoe moeten we dan weten wat het geschikte moment is om ons huis weer te beginnen verwarmen? Het brengt ons allemaal tot één hamvraag: wanneer is de tijd rijp om de verwarming weer haar werk te laten doen en een compromis te sluiten tussen comfort en besparing?

De Belgische gezinnen maken een moeilijke periode door. Door de energiecrisis stellen we ons verbruik van brandstof in vraag. Er zijn meer dan genoeg tips & tricks te vinden om de schade zoveel mogelijk te beperken en buitensporige rekeningen te vermijden. Maar als je een enigszins comfortabele temperatuur wil blijven houden in je huis, heb je toch geen keuze: vroeg of laat zul je de verwarming weer moeten aanzetten.

Wanneer moet je stoken?

Het is heel moeilijk om precies het juiste moment aan te stippen waarop je je verwarming weer moet opendraaien. Over het algemeen gaan specialisten ervan uit dat het stookseizoen begint in oktober en eindigt in april. Die ruwe schatting verschuift echter van jaar tot jaar, want door de klimaatverandering arriveert de winter niet meer op precies hetzelfde moment. Je houdt dus bes t ook een oogje in het zeil om uit te maken wat volgens jou het ideale moment is om de verwarming weer aan te zetten. De bedoeling is om het juiste evenwicht te vinden tussen comfort en besparingen (in de hoop dat we een zachte winter zullen hebben). Waarschijnlijk merk je dat wanneer de thermometer meerdere dagen op rij blijft dalen, je niet meer zonder verwarming kan.

Wat is de ideale temperatuur in huis?

Over het algemeen raden deskundigen aan om in woonruimten een minimumtemperatuur van 19°C aan te houden. In de slaapkamer zou dat 17°C zijn, in de badkamer 20°C. En als we ons vandaag buigen over de vraag wanneer het moment aangebroken is om de verwarming weer aan te zetten, dan moeten we over enkele maanden alweer beslissen of we haar weer mogen uitzetten. Ook daar geldt het weer als belangrijkste richtlijn. De laatste jaren zijn winters minder streng en duren ze minder lang, wat betekent dat we de verwarming later kunnen aanzetten en eerder kunnen uitschakelen.

Het belang van isolatie

Er spelen echter nog twee andere belangrijke factoren mee die kunnen helpen om de stookperiode in te korten: isolatie en het type woning. Een appartement heeft minder verwarming nodig dan een huis, want je profiteert mee van de warmte van je onder- en bovenburen. Een huis vergt ook meer verwarming als het ouder is, want dan kan het niet dezelfde energieprestaties voorleggen als een nieuwer huis. In die context maakt de isolatie van de woning uiteraard ook veel uit, en gerichte werken (al dan niet met subsidies en premies) kunnen op termijn aanzienlijke besparingen opleveren.