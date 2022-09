Werkt overspel aanstekelijk? Volgens deze studie alvast wel

Overspel is één van de aspecten van een relatie waar de meesten onder ons liever nooit mee te maken willen krijgen. En als we er toch mee in aanraking komen, willen we liever niet diegenen zijn die bedrogen worden. Eerder werden er al verschillende studies uitgevoerd die keken naar interne factoren die een impact hebben op de trouw aan onze partner, maar een nieuwe studie concentreerde zich nu specifiek op de externe factoren.

De onderzoekers van de Reichman University waren met name benieuwd naar één vraag: werkt overspel aanstekelijk of niet? En het antwoord daarop is, schijnbaar, ja.

Overspel leidt tot overspel

Om tot die conclusie te komen, voerden de wetenschappers drie aparte tests uit. In de eerste kregen participanten filmpjes over overspel te zien, in de tweede lazen ze over het onderwerp en in de derde kregen ze onderzoeksresultaten over overspel te lezen, waarna ze gevraagd werden om een afsluitend berichtje naar hun interviewer te sturen. De filmpjes hadden schijnbaar geen effect, maar de twee andere tests wel. Proefpersonen die lazen over overspel, hadden nadien meer fantasieën over een buitenechtelijke relatie. En zij die de data te lezen kregen, waren meer geneigd om een flirty sms’je te sturen naar hun interviewer na afloop. Oftewel: hoe meer we in aanraking komen met overspel, hoe meer we zelf in de verleiding komen om ontrouw te zijn - althans, als we de wetenschappers van Reichman University mogen geloven.