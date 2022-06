Weet je niet wat klaarmaken? ‘Emily in Paris’ komt nu met een eigen kookboek

Eten en koken in series, het is iets raars. Hoewel er op het kleine scherm heel wat wordt klaargemaakt en we regelematig zitten te watertanden terwijl we onze niet-zo-fabuleuze diepvriespizza naar binnen zitten te spelen, kunnen we niet anders dan ons vragen stellen bij dat virtuele gekokkerel. Want: worden die gerechten echt klaargemaakt? En volgens welk recept? Die laatste vraag wordt in het ‘Emily in Paris’-kookboek alvast beantwoord.