Week van de Fair Trade: Doorsnee Belg koopt meer fairtradeproducten

De doorsnee Belg heeft in 2021 29,28 euro uitgegeven aan fairtradeproducten. Een stijging met bijna 20 procent op een jaar tijd en bovendien lag het bedrag nooit eerder zo hoog. Dat meldt het Trade for Development Centre van Enabel, het Belgische ontwikkelingsagentschap, zondag naar aanleiding van de Week van de Fair Trade, die woensdag van start gaat.

De week van de Fair Trade vindt dit jaar plaats van 5 tot 15 oktober, met verschillende activiteiten op de kalender. De actieweek moet de Belg in contact brengen met het concept en het aanbod, deze keer met speciale aandacht voor eerlijke en ethische mode.

Het Trade for Development Centre becijferde op basis van cijfers van fairtradeorganisaties dat de Belg vorig jaar iets meer dan 29 euro uitgaf aan fair trade producten: 23,5 euro aan ’noord-zuidproducten’ en 5,7 euro aan lokale fairtradeproducten. In 2020 ging het samen om 24,5 euro.

Gebrek aan kennis

Die stijging van de verkoop van noord-zuidproducten is deels te danken aan het initiatief van bedrijven om een breder fairtradeassortiment aan te bieden, zonder de consument daarbij altijd de keuze te laten. De cacao in het volledige assortiment van chocoladefabrikant Galler is bijvoorbeeld afkomstig van fair trade.

Tegenover die stijging staat echter een daling van de kennis over fair trade. Een barometer rond eerlijke handel uitgevoerd in opdracht van het Trade for Development Centre geeft aan dat zeven op de tien Belgen van fair trade gehoord hebben. Het gaat om een daling met 15 procent op twee jaar tijd. De daling is het meest uitgesproken bij jongeren.

Prijs

Daarbij bleek ook dat de Belg vooral wakker ligt van de dalende koopkracht en hogere kosten voor levensonderhoud. «De prijs van fairtradeproducten vormt zowel de voornaamste barrière als een mogelijke trigger voor de aankoop van eerlijke producten: vier op de tien denken dat dit type producten veel duurder is en evenveel Belgen zou meer fairtradeproducten kopen mochten ze goedkoper zijn», klinkt het in een persbericht.