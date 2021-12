WAUW. Dit koppel reist per boot de wereld over

Op Instagram is #vanlife razend populair, je hele hebben en houwen verkopen om vervolgens in een busje te gaan leven. Maar er kan altijd nog een schepje bovenop: een koppel uit Canada woont al twee jaar samen met hun hond op een boot.

Een sprong in het diepe kun je de beslissing van Taryn en Logan Pickard wel noemen. De twee hadden nog nooit gezeild, maar besloten toch om bijna al hun spullen te verkopen en van de opbrengst een zeilboot te kopen. Waarmee ze vervolgens de wereld over zijn gaan reizen.

Op een boot de wereld over

Drie jaar geleden waren Taryn en haar man Logan in Ierland, waar ze geïnspireerd raakten om een nieuw avontuur aan te gaan. Met twee koffers, hond Max, de mountainbikes en verder geen fysieke bezittingen meer stapten ze in het vliegtuig naar Ierland voor een simpeler en avontuurlijker bestaan.

De verhuizing naar een nieuw continent verliep niet zoals de twee hoopten. Een huis vinden waar de hond welkom is moeizaam en ook werk vinden is bijna niet te doen, schrijft voormalig yoga-docente Taryn op Instagram.

Weinig luxe op de boot

Na twee maanden besluit het stel terug te gaan naar Canada, een zeilboot te kopen en te zien waar het schip strandt. Inmiddels wonen de twee alweer drie jaar op de boot. «We ontdekken de mooiste plekken op onze planeet. Ik zou het niet anders doen als het over moest», schrijft de avonturier.

De prachtige reizen die Taryn en Logan over de Pacific Northwest maken, zijn niet bepaald luxe. Hoe mooi de plekken ook zijn, de koude winters, extreme of juist geen wind en heftige stromingen maken het niet altijd makkelijk. Op dagen die niet zonnige zijn, zitten ze zonder stroom, aangezien de boot op zonne-energie werkt.

Prachtige natuur

Luxe of niet, het levert voor ons als thuisblijvers in een niet-verplaatsbare woonruimte in elk geval wel mooie kiekjes op. De twee delen namelijk maar al te graag wat de natuur te bieden heeft.