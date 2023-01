Wat is ‘kinkeeping’? TikTok-video over onzichtbare werk van vrouwen gaat viraal

Koken, kuisen, boodschappen, de was, de vaat... Het zijn tijdrovende zaken die ondanks het feminisme nog steeds voornamelijk door vrouwen worden uitgevoerd. Meer nog: vaak wordt zo verwacht dat vrouwen huishoudelijke taken uitvoeren, dat ze er geen krediet voor krijgen, laat staan een bedanking. Dat «onzichtbare werk» heeft nu weer een naam, dankzij TikTok: ‘Kinkeeping’.

Kinkeeping is kortweg het onbetaalde en onzichtbare werk dat vrouwen opgelegd krijgen vanwege hun gender. Denk bijvoorbeeld eens terug aan de feestdagen: wie ging de kerstcadeautjes inkopen? Wie organiseerde het kerstfeest? Wie plande alles? Wie contacteerde de gasten? Wie zette de kerstdis klaar? Wie kookte? In veel families zijn het taken die nog steeds bij de moeders terechtkomen. Het is bijna een vanzelfsprekendheid.

In 1980 werd de term ‘kinkeeping’ voor het eerst gebruikt door psycholoog Dawn Braithwaite, die ‘kinkeepers’ beschreef als de familieleden die zich bezighielden met de «organisatie van de familiale communicatie en samenkomsten». Ook vandaag beweren onderzoekers dat dat soort taken nog steeds vooral bij vrouwen terechtkomen.

Flauw applaus

Dat gegeven stelde TikTokker ‘Advice Girl’ eerder deze week aan de kaak in een video die intussen al meer dan 7 miljoen keer werd bekeken. Zij vergelijkt ‘kinkeeping’ met een toneelstuk. Aan het einde van het toneelstuk ontvangen theateracteurs al het applaus. Nochtans zijn het niet alleen acteurs die het stuk mogelijk maakten, maar ook de lichtmensen, ontwerpers, ticketverkopers... Hetzelfde zie je gebeuren in families, zegt ‘Advice Girl’, waarin vrouwen het huis netjes houden en onderhouden. Het nette huis wordt geapprecieerd, maar niet het werk erachter.

«Kinkeeping is een bron van stress in het leven van de meeste vrouwen», zegt Advice Girl. «En aangezien ze geen naam voor het werk hebben, worden ze irrationeel genoemd.» Zij ziet ‘kinkeeping’ overigens niet alleen als huishoudelijk werk, maar ook het emotionele werk dat in een familie moet gebeuren. Dat vreet tijd en energie.

De man leunt achterover

Ze schetst het beeld van een kerstfeest, waarbij de grootmoeder, tante en moeders samen in de keuken werken en bijpraten. «Maar als je dan kijkt naar de mannen, zitten die allemaal rond een tafel, vertellen ze verhalen, en relaxen ze met hun voeten op tafel en handen achter het hoofd, geen idee over wanneer de gasten toekomen», klinkt het.

«Herkenbaar»

«Of neem een roadtrip. Je moeder vraagt: hebben jullie alles mee? Waar is iedereen? Heeft iedereen iets gegeten? Hoe laat vertrekken we? Wanneer zullen we er zijn? Haar man zal haar aanmanen om kalm te blijven en haar misschien irrationeel noemen. En dat is pijnlijk om te zien, want die man ziet het werk niet dat je moeder gedaan heeft, want het heeft geen naam. Hij kent de naam niet.»

De video weekt heel wat discussie los, voornamelijk onder vrouwen die het betoog van ‘Advice Girl’ erg herkenbaar vinden: «Je hebt dit zo mooi beschreven. Aan alle vrouwen die gefrustreerd en uitgeput zijn door al hun ongewaardeerde werk: weet dat je niet alleen bent», schrijft iemand in de reacties. «Pas wanneer vrouwen even pauzeren, merken ze dat werk op», klinkt het ook nog.