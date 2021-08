WAT?! Je kan nu een nachtje slapen in een ijskar

Het geluid van de ijskar was als kind waarschijnlijk één van onze favoriete melodieën. Dat en de begintoon van ‘Samson en Gert’. En ook nu nog worden we eerlijk gezegd best wel enthousiast als we op vakantie - of thuis - het watertandende toontje horen op straat.

In een droom die we als kind weleens hadden, woonden we in de ijskar. Met als gevolg dat we ‘s ochtends, ‘s middags, ‘s avonds én tussendoor van een ijsje konden genieten. Wel, dromen zijn bedrog, maar in dit geval duidelijk niet.

Binnenkort meer data beschikbaar

Ter ere van de internationale ijsdag heeft Booking namelijk een stunt op poten gezet in New York. Geïnteresseerden maken kans op een overnachting in een ijskar, inclusief zoete degustatie uiteraard. Verschillende mensen konden al ervaren hoe het is om in zo’n ding te slapen en binnenkort komen er blijkbaar nog meer data vrij. Als je net zo enthousiast bent als wij, houd je deze site maar beter in de gaten.