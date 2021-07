WAT? Instagram is niet langer een app om je foto’s te delen, volgens Instagram

Instagram een app om vierkante foto’s met je vrienden te delen? Dat was vroeger. Het fotonetwerk dat in 2012 door Facebook werd gekocht, is anno 2021 een mix van veelal gekopieerde functies. Stories zoals op Snapchat, berichten sturen zoals op Messenger en verticale video’s geslecteerd door een algoritme, zoals TikTok.

Al die toevoegingen zijn niet voor niets gedaan. Adam Mosseri, het huidige hoofd van Instagram, zegt in een nieuwe video dat Instagram niet langer een app voor foto’s is. De boodschap kan nauwelijks duidelijker zijn: foto’s stuur je maar in een groep op WhatsApp. Toevallig ook eigendom van Facebook.

Instagram focust op video

Volgens Mosseri is het de laatste tijd duidelijk geworden dat gebruikers naar Instagram komen voor entertainment. Daarom gaat de app meer focussen op video’s van onafhankelijke creators. In de feed maken foto’s plaats voor video’s die worden aangeraden door het algoritme van de app.

Of het vierkante filmpjes blijven, is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat Instagram net als TikTok de video direct op volledig scherm tonen. Volgens Mosseri worden verschillende varianten getest. De veranderingen zijn later dit jaar voor iedereen merkbaar.

Waar blijven je vrienden?

Een andere verandering is dat je straks naast mensen ook thema’s kunt gaan volgen. Die hebben weer invloed op wat je in je feed te zien krijgt. Momenteel bestaat de feed in de app nog uit foto’s en video’s van vrienden. Pas wanneer je die gezien hebt en verder scrollt, toont de app algoritmische suggesties. We begrijpen dat die twee straks samengevoegd worden. Foto’s en video’s van vrienden gemixt met content voorgesteld door het algoritme. Waar kennen we dat ook alweer van? Juist, van Facebook. Deze functie liet zich laatst al kortstondig zien als experiment, maar het lijkt definitief de nieuwe vorm te worden.

De vraag die rest is natuurlijk of gebruikers wel op meer algoritmische feeds met video zitten te wachten. De charme van simpele foto-app met updates van je vrienden heeft Instagram in ieder geval definitief verloren.