Wat doet de Belg op Halloween? Vooral haten op horrorfilms, zo blijkt

Halloween staat voor de deur, maar hoe ingeburgerd is de uit de VS overgewaaide feestdag al in ons Belgenlandje? De toonaangevende wereldwijde retail bank, betaal- en shoppingdienst Klarna onderzocht onze kostuumtrends en kijkgewoontes van enge films, maar onthult ook schokkende waarheden over de Belgen en hun veelvoeters. Klarna's Halloween Report blijkt net zo eng te zijn als gevreesd.

Klarna onderzocht hoe zeventien landen Halloween vieren, en wat blijkt: globaal is slechts één op vijf van plan zich voor de gelegenheid te verkleden. Belgen duiken iets meer in de verkleedkoffer: dit jaar overwoog 30% van de Belgen een volle maand van tevoren om zich te verkleden. Vorig jaar was slechts 21% zo enthousiast.

Rond brilletje op en gaan

Wie zich wel verkleedt, vindt zijn inspiratie vooral in tv-series en films (46%) of bij klassieke horrorfiguren zoals spoken, heksen en duivels (32%). Dat geldt voor alle leeftijdscategorieën, behalve voor de generatie babyboomers. Hoewel slechts 1% van de boomers zegt zich te zullen verkleden, opteren zij wel allemaal voor de klassiekers. Spoken zijn bijvoorbeeld erg in trek: de verkoop van deze geestige kostuums steeg in oktober 2022 met 1664% ten opzichte van januari-augustus van dit jaar. Pompoenen zijn nog populairder (+2066%) en net zo tijdloos.

Voor wat betreft het grote scherm , lijken we de voorkeur te geven aan de heldhaftige superhelden en tovenaars (de verkoop van ‘ Spider-Man’- kostuums steeg met 375%, die van ‘ Harry Potter’- pakjes met 264%), eerder dan de ietwat donkerdere sci-fi en antihelden (’Star Wars’ steeg met 86% en ‘Batman’ met 45%).

Sexy verpleegster? Niet voor Belgen

Enge kostuums zijn wel nog steeds in trek . 53% van de Belgen ziet zo’n griezelig kostuum wel zitten, terwijl 44% prefereert om te lachen, gieren, brullen en dus grijpt naar een ludiek kostuum. En die sexy verpleegsteroutfit die achterin je kast hangt? Die blijft daar nog wel even hangen. Slechts 14% van ons heeft daar namelijk zin in. Daarmee staan de Belgen in de top 4 van nationaliteiten die het minst geneigd zijn een sexy outfit te kiezen voor Halloween (Frankrijk en Polen delen de koppositie en Spanje komt op de derde plaats).

Fifi doet mee

We doen meer dan alleen onszelf verkleden, zo blijkt. 13% van de Belgische huisdiereigenaren zal hun huisdier(en) verkleden voor Halloween . Dat komt overeen met het wereldwijde gemiddelde van 14% en wordt geïllustreerd door een stijging in de aankoop van kostuums voor dieren (+161% in oktober ten opzicht van september 2022). Baasjes lijken het idee van matching outfits wel leuk te vinden, want voor onze huisdieren richtten we ons tot dezelfde inspiratiebronnen als voor onszelf : tv-series en films (41%), klassieke horror figuren (35%) en sport (27%). Hou je ogen dus maar open voor die driekoppige spookhond!

Horrorhaters