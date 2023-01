Wat is de mentale wandeling, die je zo naar dromenland stuurt?

Voor de één is in slaap vallen kinderspel, voor de ander is het iets waar ze elke avond opnieuw tegenop kijken. Wat op zijn beurt dan weer zorgt voor een slaaptekort en dat is op de lange termijn allesbehalve onschuldig. Maar hoe zorg je ervoor dat je wel makkelijk de slaap valt? De mentale wandeling zou weleens dé oplossing kunnen zijn.

Toegegeven, er doen heel wat trucjes de ronde wanneer het op slaap aankomt. Van je ledematen één voor één opspannen en ontspannen tot schaapjes tellen, we hebben alles al de revue zien passeren. Volgens slaapexpert Matthew Walker laat je de schapen echter beter voor wat ze zijn - in plaats daarvan probeer je liever de mentale wandeling.

Wandelen in je verbeelding

«Denk aan een wandeling die je heel goed kent. Dat kan een rondje in het bos zijn, een trektocht of een wandeling op het strand. Probeer die vervolgens echt te visualiseren. Concentreer je en beeld je in dat je buitenstapt, de trappen afwandelt en vertrekt. Als je dat tot in het detail doet, is het volgende wat je je zal herinneren ongetwijfeld je alarm dat afgaat de volgende ochtend omdat je in slaap bent gevallen», legt Walker uit in de podcast ‘Zoe Science and Nutrition’. Net zoals een gewone wandeling zou de mentale variant je brein ontspannen en enigszins ‘muten’, waardoor je zorgeloos in dromenland belandt.