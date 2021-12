WAT?! Apple komt met losse vervangstukken zodat je zelf je iPhone kan repareren

Je hebt een goed jaar achter de rug en wil jezelf nu, tegen de feestdagen aan, een cadeautje doen. Je smartphone is wel toe aan een upgrade en dus beslis je om je zuurverdiende centjes in een nieuwe iPhone te steken. Na urenlang wachten bij de Apple Store kom je uiteindelijk helemaal blij thuis, maar dan slaat het noodlot toe. Je zit op toilet door Instagram te scrollen en BOEM! je mooie, nieuwe smartphone smakt op de grond en het scherm is stuk.

Misschien is dit scenario je nog nooit letterlijk overkomen, maar je kan er niet omheen: heel wat iPhone-onderdelen zijn niet bestand tegen een stootje. Of het nu het scherm, de camera of nog iets anders is, een kapot onderdeel laten repareren mocht volgens Apple tot nog toe enkel en alleen bij erkende reparateurs en kostte je stukken van mensen.

Self Service Repair

Maar daar zou binnenkort weleens verandering in kunnen komen. Het techbedrijf heeft namelijk laten weten begin 2022 in de Verenigde Staten een nieuwe dienst, genaamd Self Service Repair, te lanceren. Concreet betekent dat dat klanten online meer dan 200 onderdelen en hulpstukken zullen kunnen bestellen om hun iPhone te repareren. Apple voegt er wel aan toe dat de service eigenlijk bedoeld is voor autonome technici met ervaring in het repareren van smartphones. Minder ervaren gebruikers wordt dan ook aangeraden om met de onderdelen raad te zoeken bij een erkende reparateur - een beetje tegenstrijdig dus, maar goed. In de loop van 2022 zou de servie ook in de rest van de wereld worden uitgerold, dus wie weet kan je over een jaartje zelf je smartphone herstellen.

De aankondiging van de Self Service Repair komt er trouwens vlak nadat de Federal Trade Commission het Right to Repair (Recht op Herstelling) unaniem goedkeurde.