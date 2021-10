Was jij bang voor besmetting met Covid-19 tijdens de pandemie? Dan had je wellicht betere seks

Het leven tijdens een pandemie is voor niemand simpel, maar sommigen hebben het er duidelijk zwaarder mee dan anderen. Terwijl de één de dingen (overmatig) kan relativeren, durft de ander amper buitenkomen uit vrees voor besmetting. En dat heeft een enorme impact op ons leven in het algemeen. Van wat we kopen tot hoe vaak we seks hebben, alles werd en wordt beïnvloed door de gezondheidscrisis.

Eerder wees een studie gepubliceerd in het vakblad Leisure Sciences al uit dat de pandemie een impact heeft op ons seksleven. En dan eerder in de negatieve zin. Toch moest er ook een kantteking bij geplaatst worden: zij die wel nog regelmatig tussen de lakens doken, waren vaak avontuurlijker in bed.

Sterfelijkheid

Een nieuwe studie, gepubliceerd in The Journal of Sex, wijst nu uit dat er nog andere positieve effecten zijn van de coronacrisis op ons seksleven. Dat is met name het geval voor koppels die erg bang waren om besmet te worden met het virus. Door de stress die de koppels in kwestie ervaarden, waren ze zich meer bewust van hun sterfelijkheid en hadden ze daarom in veel gevallen meer zin in seks. Dat betekent trouwens niet dat hun relatie er per se op alle vlakken op vooruit ging, de effecten van de crisis waren volgens de studie voornamelijk merkbaar wat betreft seksueel verlangen.