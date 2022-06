Wanneer zal je sterven? Studie beweert dat ‘flamingotest’ indicatie geeft

De onderzoekers van onder meer de Bristol Medical School onderzochten data bij 1.702 Braziliaanse mannen en vrouwen tussen de 51 en 75 jaar oud. De deelnemers werden voor enkele jaren opgevolgd. De studie werd gepubliceerd in het vaktijdschrift British Journal of Sports Medicine.

Aan de deelnemers werd medische info gevraagd, maar ook de flamingotest. Die test gaat als volgt: ze worden gevraagd om tien seconden lang op één been te staan, zonder ondersteuning. Iedereen moest zijn schoenen en sokken uitdoen. De voorkant van de vrije voet moest achter de onderkant van het andere been geplaatst worden. Ze moesten voor zich uit staren, en de armen naast zich houden. Ze kregen drie pogingen.

Resultaten

Een op de vijf deelnemers doorstond de flamingotest niet. Vooral wie tussen de 71 en 75 jaar oud was had moeite met de oefening: 54% faalde, tegenover slechts 5% van de 51- tot 55-jarigen. Ook wie overgewicht had of diabetes sloeg er vaker niet in om 10 seconden lang te blijven staan op één been.

In de volgende zeven jaar stierven 123 mensen van de 1.702 deelnemers, zo’n 7%. Wat bleek? 17,5% van de deelnemers die niet sloeg in de flamingotest, maakte deel uit van de groep overledenen, tegenover 4,6% van de deelnemers die wel slaagden. De onderzoekers beweren daardoor dat er een verband bestaat tussen niet slagen in de flamingotest en een verhoogd risico van 84% om te sterven in de periode erna. Ze zien die evenwichtstest dus vooral als extra zinvolle informatie over de gezondheid van patiënten.