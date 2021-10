Waarom lopen mensen eigenlijk marathons?

Of het nu de Marathon des Sables is of de Marathon van Antwerpen, 42 kilometer aan een stuk door rennen is een heuse prestatie, die lang niet iedereen gegeven is. Een marathon is een uitputtingstocht, vergt maanden training en kan een roofbouw op het lichaam plegen. Toch zijn er ieder jaar duizenden Belgen die zich eraan wagen. Waarom eigenlijk?