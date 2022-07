Waarom je NU contact moet opnemen met die oude vriend of vriendin

Als je erover nadenkt om die ene oude vriend(in) een berichtje te sturen, moet je niet twijfelen. Een nieuwe studie suggereert dat vrienden een spontaan berichtje meer appreciëren dan je denkt. Hoe meer onverwacht het bericht, hoe sterker het geapprecieerd wordt. De studie werd gepubliceerd in het vaktijdschrift Personality and Social Psychology.

De onderzoekers voerden 13 experimenten uit met 5.900 deelnemers om te onderzoeken hoe hard iemand het apprecieert dat je contact met hen zoekt. Zo schreven studenten een briefje naar een klasgenoot die ze al even niet meer spraken om «gewoon even hallo» te zeggen. Daarna werd gepolst hoezeer de studenten dachten dat hun studiegenoot het berichtje zou appreciëren. Daarna werd de studiegenoot gevraagd wat ze vonden van het berichtje.

Onderschat

Wat bleek? De studiegenoten bleken veel blijer met het simpele berichtje dan gedacht. De onderzoekers voerden daarna nog verschillende experimenten uit met e-mails, kleine cadeautjes (zoals koffie) en andere contacten. Ze vroegen aan de zender of ze dachten dat de ander het zou appreciëren, en vroegen dan de ontvanger wat die ervan vond. Telkens kwam hun conclusie op hetzelfde neer: het gebaar werd meer geapprecieerd dan gedacht.

«Mensen zijn fundamenteel sociale wezens en houden van verbinding met anderen», zegt Peggy Liu, doctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Pittsburgh in de studie. «Er zijn veel studies die aantonen hoe belangrijk sociale connecties zijn voor onze mentale en fysieke gezondheid. Toch onderschatten we volgens deze studie hoezeer anderen het op prijs stellen dat er contact met hen wordt gezocht.»

Verrassing

Een mogelijk verklaring voor die onderschatting is dat vooral het verrassingselement voor die positieve gevoelens zorgt. De ontvangers benadrukten vaak dat het onverwachte bericht hen goed deed voelen, net vanwege de verrassing. Dat bleek ook uit de resultaten van het onderzoek: een ontvanger stelde het gebaar meer op prijs wanneer het onverwacht kwam, bijvoorbeeld als het kwam van iemand die ze niet vaak horen of van iemand van wie ze niet dachten dat die een dichte vriend(in) was. Die verrassing geeft dus als het ware het positieve gevoel een boost.

Stuur die oude collega of studiegenoot dus maar een berichtje. Je hebt niets te verliezen.