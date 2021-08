Waarom doet wellness wonderen?

Het is tot nu toe een erg natte en sombere zomer geweest. Het perfecte moment om wat op te warmen en te ontspannen in een van de vele thermen die ons land rijk is. Maar waarom doet een bezoek aan de spa ons zo goed?

België telt heel wat thermen en kuurhotels. Keuze genoeg voor een heerlijk wellnessweekend. Nu de zon het laat afweten, slaat de vermoeidheid toe. Om het kwakkelweer te vergeten, te ontspannen en jezelf te verzorgen, gaat er niets boven een bezoek aan de spa. De voordelen ervan zijn al meer dan 2.000 jaar bekend.

Sinds mensenheugenis

Al meer dan 2.000 jaar genieten mensen van de weldaden van thermen. De eerste sporen van lauwe en warme baden dateren uit de tweede helft van de 2de eeuw v.C. bij de Romeinen. In die tijd was er nog geen sprake van de luxe en schoonheid van onze moderne thermen. Om warmteverlies te voorkomen, waren de ramen piepklein en was het er nogal donker en somber. Maar het principe was er wel al: warme baden voor een gezond lichaam.

In 19 v.C. liet Marcus Agrippa de eerste openbare baden bouwen. Geleidelijk aan verspreidden de thermen zich over het hele Romeinse Rijk. Ze werden een integraal onderdeel van het Romeinse stadsleven en een typisch kenmerk van de Romeinse cultuur.

Boost voor je gezondheid

Het is niet toevallig dat de thermen twee millennia later nog altijd even populair zijn. Een kort verblijf in een kuuroord, zelfs voor één dag, is immers een echte verademing. Het geeft je de kans even de dagelijkse sleur te doorbreken, je gedachten te verzetten en je te ontspannen op een plek die helemaal in het teken staat van welzijn.

Studies hebben aangetoond dat de sauna goed is voor de cardiovasculaire gezondheid. De warmte doet zweten en verwijdt de poriën van de huid, wat helpt om gifstoffen uit het lichaam te verwijderen. Bovendien stimuleert de sauna het immuunsysteem en helpt het artritis en hoofdpijn te verlichten. De vochtige warmte van een hamam heeft vergelijkbare positieve effecten op de luchtwegen. Tot slot worden zowel de sauna als de hamam beschouwd als een uitstekende anti-stressoplossing. Beide zorgen voor een intens gevoel van ontspanning.

Voor elk wat wils

Na goed gezweet te hebben in een sauna of hamam, kan je ook de voordelen van thermisch contrast uitproberen in een koude cabine, waar de temperatuur slechts een paar graden is, of een ijsfontein. De kou heeft een verkwikkend en tonifiërend effect, terwijl je huid wordt verstevigd en gerevitaliseerd. Ook dit is geen moderne uitvinding, want de Romeinse thermen waren al uitgerust met een frigidarium.

Sommige etablissementen bieden ook sessies van tien minuten in zoutcabines aan, om de huid te zuiveren, gifstoffen te verwijderen en de luchtwegen vrij te maken. Tot slot hebben alle spa's verwarmde zwembaden en jacuzzi's. De watertemperatuur (32°) staat garant voor een aangenaam moment van ontspanning en lichaamsbeweging.

De prijzen voor een dagje thermen (exclusief specifieke behandelingen) variëren naargelang het etablissement. Reken op ongeveer dertig euro per persoon voor een dag in de thermen van Spa of Boetfort, en zestig euro voor de thermen van Chaudfontaine. Je weet wat je te doen staat om je moraal én gezondheid in de watten te leggen!