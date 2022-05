Vrijen én kunst maken? Met deze verfkit kan het

Een goede vrijsessie, dat kan al eens aanvoelen als een stukje kunst. Originaliteit is zeker vereist en je mag je creativiteit heus de vrije loop laten tijdens de seks - althans, als je partner daarmee instemt, uiteraard. Maar kunst en seks kunnen op een nog meer letterlijke manier samengaan. In de jaren zestig was het een ding om kunst te maken met je stomende lijven en Blash brengt dat nu terug.

Weet je niet wat je je lief cadeau moet doen? Wil je weleens experimenteren in bed, maar weet je niet hoe? Ben je op zoek naar een nieuw kunstwerk om aan de muur te hangen? In al die gevallen in de Sex Art-kit van Blash de ideale oplossing.

Duokunst

Zo’n kit bestaat uit een enorm schildersdoek, een waterafstotend matrasovertrek, twee paar kousen, twee washandjes, een handleiding, enkele mogelijke scenario’s en een paar stoute goodies. Die basisuitrusting kost je een toepasselijke 69 euro, waar je per pot verf nog 9,90 euro aan toe moet voegen. Voor de sekspartij breng je de verf aan op het doek, vervolgens doe je je ding (zorg wel dat de verf niet in contact komt met je slijmvliezen) en vervolgens is je duokunstwerk klaar. Vergeet niet om onder de douche te springen, wan dat is met al die verf wel noodzakelijk. Voor meer info én om de kit te kopen, kan je terecht op de website.