VR-game ‘Mission Planet X’ bij The Park Playground: hak die aliens in de pan

«Planeet aarde is uitgeput en de energiebronnen zijn schaars»: toegegeven, erg ver in de toekomst klonk het uitgangspunt van het VR-spel ‘Mission Planet X’ niet, maar wij maakten ons toch op voor een futuristische missie richting kosmos. Bestemming was planeet X, een plek gezegend met een onuitputtelijke bron aan energie in de vorm van een energiekristal. Onder het standvastig leiderschap van luitenant Dawson stapten wij - Metro-redactie tijdens de werkuren, redders van de mensheid by night - in een capsule die ons vanuit de ruimte naar het mysterieuze hemellichaam vloog.

Opwarmen voor die spannende opdracht deden we bij The Park Playground met een aantal minigames. Kwestie van de hoop op de toekomst van planeet aarde niet volkomen in de handen van leken zonder enige VR-ervaring te leggen, mag je eerst oefenen met enkele minder beduidende spelletjes. Van een potje virtuele Fruit Ninja of een spectaculaire space walk hangt het bestaan van de mensheid niet af, maar je krijgt zo wel de kans om te wennen aan het VR-gevoel.

Na een halfuurtje is het tijd voor het echte werk: op de bovenverdieping staan in een vreemd aandoende lege ruimte een set VR-brillen, gesofisticeerder dan de modelletjes bij de minigames, en plastic geweren voor ons klaar. Die laatste doen vermoeden dat de buitenaardse bewoners van planeet X hun waardevolle energiekristal niet zomaar zullen prijsgeven.

Unieke jetpacks

De instructies zijn simpel: «Het enige wat jullie moeten doen, is schieten», zegt de sympathieke begeleider ons. Dat, en niet lopen, zo maakt de deuk in de witte gyprocmuur vlakbij pijnlijk duidelijk. Bril op en geweer in de aanslag dalen we vervolgens vanuit een platform neer naar planeet X, waar we al meteen kennismaken met de plaatselijke fauna. Wie op een zomerse donderdagavond in Brussel werd opgeschrikt door gegil en complete paniek: ja, dat waren wij toen die eerste lading gigantische aliens op ons afstormde.

Na een paar minuten geraak je echter gewend aan de tentakels en vlijmscherpe tanden die zich op een akelig realistische manier in je vel lijken te zetten als je monster E.T. en co. niet snel genoeg afknalt. En zo is het ook een beetje met de rest van de VR-ervaring: de jetpacks waarmee je door de lucht kunt vliegen - uniek aan deze ‘Mission Planet X’ - zorgen in het begin voor kriebels in de buik, na een tijd zwakt dat effect een beetje af. Geen pretbederver, maar slechts bewijs dat het halfuur speeltijd voldoende is om de ervaring opwindend te houden.

Teambuilding

Ontelbare alienslachtoffers op ons conto komen we uiteindelijk aan bij het doel van de interplanetaire trip: de energiekristal. Dit is het moment waarop het teambuildingaspect van ‘Mission Planet X’ ten volle tot uiting komt. Bij aanvang van het spel wordt één teamlid namelijk gebombardeerd tot kapitein, en die krijgt in de cruciale spelfase een unieke rol, waarbij communicatie met het team essentieel is. Concreter dan dat kunnen we niet worden, want tijdens onze testsessie gaf het spelsysteem net op dat moment de geest. Vrees echter niet, want na een korte onderbreking en een finaal episch gevecht vlogen we mét de energiekristal in ons bezit alsnog terug naar Moeder Aarde. Europa juicht, Poetin mokt: dankzij Metro is de energiecrisis niet langer een feit. En wij zijn ook blij, want afgezien van de kleine bug in het spel - die inmiddels wellicht al is opgelost - hebben we er een uiterst amusante avond opzitten. Ruimtehelm op en ga dat testen!