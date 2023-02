Vormt deze nieuwe uitvinding een oplossing voor de kledingrecyclage?

Dat fast fashion problematisch is, hoeven we je vast niet meer te vertellen. In een wereld waar velen onder ons kwantiteit boven kwaliteit verkiezen, worden we steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van dat consumentisme. Onder andere in Kenia stapelt het kledingafval zich op, omdat veel synthetische stoffen moeilijk identificeerbaar en recycleerbaar zijn. Maar een Amerikaans onderzoek zou weleens de oplossing voor dat probleem gevonden kunnen hebben.

Het zijn onderzoekers van de University of Michigan die met de oplossing op de proppen komen in ‘Polymeric photonic crystal fibers for textile tracing and sorting’, gepubliceerd in het vakblad Advanced Materials Technologies. Zij stellen met name voor om de samenstelling van textiel niet langer (enkel) op een makkelijk afwasbaar etiket te plaatsen, maar te integreren in de kledij zelf door middel van een ingeweven barcode.

Correcte identificatie

Die barcode, die zou samengesteld zijn uit fotonische vezels, zou ook na lange tijd zichtbaar blijven in de kledij. Afhankelijk van de gebruikte methode kan de informatie gelezen worden met het blote oog of door middel van infraroodstralen. Soortgelijke technologie wordt volgens de onderzoekers al gebruikt in voedingsplastic en kan ook voor de kledingindustrie een belangrijke boost vormen voor het recyclageproces, omdat het vaak de onduidelijke samenstelling van een stof is die een correcte recylage in de weg staat.