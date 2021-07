Voor eens en altijd: dit zijn de favoriete pastavormen van de Italianen

Pasta komt in alle mogelijke vormen en maten. Kort en breed, gedraaid, lang of smal: het bestaat allemaal. En elk écht Italiaans pastarecept gaat hand in hand met een specifieke vorm. Als jij je in de supermarkt ook weleens hebt afgevraagd welke soort pasta je moet kopen om zo goed mogelijk in de Italiaanse sferen te blijven, is dit artikel wat voor jou.