Volgens TikTok is het beter om je bed niét op te maken

Goed nieuws voor luieriken: volgens TikTok is het géén goed idee om je bed op te maken. Meer nog, als je ’s ochtends ontwaakt, laat je het best van al je lakens en kussens rondslingeren op je bed: ingeduffeld, opgerold, half uit bed hangend...Het maakt niet uit, zo lang je jouw lakens maar niet netjes op je bed legt en je kussens niet proper etaleert zoals je moeder je het leerde. Dit is waarom.

Het begon allemaal met één post op TikTok, van gebruiker ‘sherifelsahly’. Zijn post, met de titel ‘Why You Should NEVER Make Your Bed’ vergaarde al 2.7 miljoen kijkers, en creëerde een nieuwe generatie luieriken die zweert bij een onopgemaakt bed. «Als je ouders ooit boos waren omdat je jouw bed niet opmaakte, dan kunnen ze zich maar beter verontschuldigen», steekt hij vlammend van wal.

«Dit is een huisstofmijt, en ze leven in je bed», zegt hij met op de achtergrond de welbekende huisstofmijt. Er leven gemiddeld maar liefst anderhalf miljoen huishoutmijten in ieder huishouden. Ze veroorzaken geregeld allergische reacties en worden in verband gebracht met astma. En ze zouden het heerlijk vinden als je jouw bed opmaakt, volgens TikTok.

«Als je meteen je bed opmaakt wanneer je wakker wordt, vang je meteen miljoenen huisstofmijten op in je lakens. Bijgevolg blijven ze groeien», waarschuwt Sherifelsahly. «Maar als je jouw bed onopgemaakt laat, stel je de beestjes bloot aan zonlicht en frisse lucht, wat hen de dood injaagt.» Met andere woorden: je bed opmaken is volgens deze man een festijn voor de huisstofmijt.

Maar wat is er van aan?

Iedere reden om een huishoudelijke taak af te schaffen, is voor sommige mensen natuurlijk al genoeg om hun ochtendroutine overboord te gooien. Maar klopt de theorie van Sherifelsahly? Enerzijds is er het onderzoek van de Kingston University uit 2005 die de TikTok-theorie ondersteunt en zegt dat huisstofmijten niet kunnen overleven in de droge, warme condities van een onopgemaakt bed.

Maar niet alle wetenschappers volgens die redenering. Huizen zouden namelijk nog steeds vochtig genoeg zijn voor de huisstofmijt. Enkel als je de vochtigheidsgraad van je huis zou kunnen terugbrengen tot 50%, of zelfs beter 40%, zullen de huisstofmijten het laatste loodje leggen, aldus allergoloog Myron Zitt aan seniorenbelangenorganisatie AARP.