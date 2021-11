Vijf tips om jouw huid in de herfst te doen stralen

1. Slaap voldoende

Een stralende huid begint bij de basis: je bioritme respecteren en voldoende slapen. In de herfst en winter is er minder licht en dat heeft een effect op onze portie dagelijkse energie. Slaap is daarom nodig om je lichaam te laten uitrusten en om je huid te herstellen.Tijdens het slapen maakt je lichaam het groeihormoon aan en dat zorgt voor een frisse en veerkrachtige huid.

2. Scrub je huid

Een tweede belangrijke tip is om je huid voldoende te scrubben. Dat betekent dat je je dode huidschilfers gaat verwijderen, wat je een frisse, stralende huidlaag oplevert. Door het scrubben is de huid ook beter in staat om de verzorgingsproducten optimaal te absorberen. Let wel op: gebruik geen harde scrub want anders riskeer je dat de beschermingslaag van de huid wordt aangetast.

3. Eet groenten en fruit

Het is buiten koud en dan is het verleidelijk om met een ongezonde snack onder een dekentje naar een film te kijken. Helaas zijn de suikers van dat comfortfood niet goed voor je huid. Zo maken ze rimpels, heb je meer last van acne en krijg je kringen rond je ogen. Daarom is het sterk aanbevolen om tijdens deze donkere maanden voldoende groenten en fruit te eten. Ze bevatten vitaminen en mineralen die de huid beschermen. In groenten en fruit zit ook de stof collageen die je huid doet stralen.

4. Gebruik het hele jaar door zonnecrème

De herfst en winter betekenen niet dat je je zonnecrème in de kast moet opbergen. Integendeel, jouw huid heeft het hele jaar nood aan een dagelijks laagje zonnecrème. Zonnecrème beschermt je huid niet alleen tegen UVB-stralen die jouw huid verbranden. Ook wanneer de zon niet schijnt moet je smeren tegen de schadelijke UVA-stralen. Ook die onzichtbare stralen beschadigen en verouderen je huid.

5. Kies een rijke dag- en nachtcrème

Ook een goede dag- en nachtcrème zijn belangrijke hulpmiddelen om een stralende en gezonde huid te hebben. Kies in de herfst en winter voor een dagcrème die een zwaardere en rijkere structuur heeft. Smeer ‘s avonds ook een hydraterende nachtcrème op je huid. Die zorgt ervoor dat je huid zich ‘s nachts kan herstellen.