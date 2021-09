Vijf tips om ademruimte te geven aan jouw stampvolle agenda

Van het coronavirus zullen we naast de lockdowns en de vaccins ons ook de lege agenda’s herinneren. Plots was er veel meer tijd. Maar nu het ergste van de pandemie voorbij lijkt te zijn, betekent dat waarschijnlijk ook het einde van een agenda vol witte vakjes. Hoe manage je nu weer zo’n bomvolle kalender? Een korte opfrissing.

1.Plan een kwartier tussen de verschillende vergaderingen

Een vergadering die stipt op tijd eindigt, het gebeurt zelden. Hierop anticipeer je en bouw je best na elke vergadering een academisch kwartiertje in als “overgangstijd”. Die 15 minuten kunnen dan nuttig zijn als de vergadering uitloopt of als je even je hoofd wil laten rusten tussen de verschillende afspraken door.

2.Gebruik één agenda voor werk en privé

Breng al je afspraken – professioneel en privé – samen in een agenda. Dat is de veiligste en efficiëntste manier om overlap te vermijden. Als er onduidelijkheid bestaat over welke bijeenkomst voor het werk is en welke voor je persoonlijk leven, dan neem je best markeerstiften om dat onderscheid duidelijker af te bakenen.

3.Voorzie wekelijks enkele afspraakloze werkuren

Deze uren gebruik je om achterstallig werk – dat je hebt opgelopen door de vele vergaderingen – in te halen. Het is een back-up om even orde op jouw werkzaken te stellen. Het zijn dus zeker geen werkuren waar je met je vingers zal draaien!

4. Afspraak afgezegd? Wacht niet en maak direct een nieuwe

Als vergaderingen of ontspannende uitjes om de een of andere reden niet kunnen doorgaan, dan plan je best direct een nieuwe afspraak. Dat geldt ook voor de bijeenkomsten die misschien op het eerste gezicht minder dringend lijken. Een gezellige lunch met je lief, vrienden of familie: het zijn afspraken die gunstig zijn voor je mentale gezondheid. Dus geef je afgelaste ontmoeting direct een nieuw plaatsje in je agenda.

5. Ken jezelf: speel in op jouw meest productieve momenten

Vul je agenda en taken in in functie van je actiefste en meest energieke momenten. Belangrijk hier: zelfkennis. Als je een opdracht diezelfde dag niet hebt kunnen afwerken, dan moet je jezelf niets verwijten. Je pikt de draad de volgende dag weer op en werkt die taak dan volledig af.