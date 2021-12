Vijf tekenen dat je meer geld uitgeeft dan je je kan veroorloven

Als je je rekeningen niet kan betalen, is dat natuurlijk een duidelijk teken dat je meer geld uitgeeft dan je je kan veroorloven. Maar er zijn ook vijf subtielere tekenen die hierop wijzen. Herken ze op tijd en voorkom zo dat je in de problemen komt.

Als je wilde toekomstplannen hebt, is dat natuurlijk erg leuk, maar voor de meeste van die plannen heb je ook wat centjes nodig. Wie wil sparen voor later zal dus net minder geld moeten uitgeven dan hij of zij zich kan veroorloven.

Een balans vinden tussen genieten van je geld en sparen voor later, is lastig. Dit zijn vijf tekenen die erop wijzen dat de weegschaal te veel naar ‘genieten’ hevelt.

Je geeft (veel) geld uit omdat je vrienden dat doen

Het is niet gek dat je soms meer uitgeeft dan je zou willen als je vrienden ook zoveel uitgeven. Jij wil niet de partypooper zijn die een ander plan voorstelt of helemaal niet meegaat - FOMO is en blijft nog steeds een ding.

Maar als je keer op keer naar dure festivals gaat, vaak uiteten gaat of zelfs spullen koopt om indruk te maken op anderen, terwijl je portemonnee dat helemaal niet aankan, moet er iets veranderen.

Je hebt geen idee waar je geld heen gaat

Kijk je liever niet op je bankrekening dan wel? En heb je geen idee waar al je geld heen is gegaan halverwege de maand? Dan zou je weleens te veel kunnen uitgeven en is dit jouw (onbewuste) manier van je kop in het zand steken.

Dat je op dit artikel hebt geklikt, is natuurlijk ook al een teken. Ergens weet je dat je meer uitgeeft dan je je kan veroorloven.

Je ervaart stress over geld

Wanneer je van salarisstrook naar salarisstrook leeft en weleens piekert over hoe je het allemaal gaat redden, is dat een duidelijk teken dat je meer geld uitgeeft dan je je kan veroorloven. Je hebt niet de controle over je financiën.

Je hebt geen noodspaarpotje

Als het je maar niet lukt om te sparen, is dat natuurlijk ook een duidelijke rode vlag. Zeker als je echt zou moeten sparen, omdat je nog geen spaarpotje voor financiële tegenvallers hebt. Financiële adviseurs raden aan om een spaarpotje te hebben, waarmee je drie tot zes maanden aan vaste lasten kan betalen. Je zal zien dat dit ook een stuk minder stress oplevert.

Je plant om geld uit te geven met ‘toekomstig’ salaris

Je kan die vakantie nu niet betalen, maar je boekt ‘m toch. Je hoeft toch alleen maar een aanbetaling te doen. Als je eenmaal op vakantie gaat, heb je zoveel maanden aan salaris binnengekregen, dat komt wel goed. En die leuke trui? Die bestel je alvast en betaal je achteraf. Wanneer je dan moet betalen, heb je namelijk je nieuwe salaris alweer gekregen. Kan, toch?

Als je op deze manier geld uitgeeft, zit je misschien nog niet in de problemen, maar de kans is groot dat dat uiteindelijk wel gebeurt. Je loopt namelijk constant achter de feiten aan en hebt totaal geen controle over je financiën. Geef liever geld uit dat je daadwerkelijk nu hebt.