Vijf redenen waarom je muziek moet opleggen tijdens de seks volgens een sekstherapeut

1. Het versterkt de seksuele zintuigen

Volgens onderzoek heeft muziek een directe impact op onze genitaliën. We zouden namelijk sneller opgewonden geraken als er muziek opligt in vergelijking met wanneer er geen muziek opligt. Ness zegt dat we ons zelfs sneller aangetrokken zouden voelen tot onze partner met muziek.

2. Het maakt ons creatiever in bed

Een streepje Drake zou ons volgens Ness in staat stellen om meer gewaagde standjes uit te proberen, omdat we dan minder bezig zijn met onze bewegingen en meer met de muziek. Sommige nummers sporen ons ook rechtsreeks aan om ‘stouter’ te zijn.

3. Het kan ons kalmeren

Muziek ontspant het lichaam, maakt ons blij, en zorgt voor een dopamineboost. Door wat muziek op te leggen vergeten we sneller de sleur van de dag, zegt Ness, en geraken we sneller ‘in de mood’.

4. Het brengt onze aantrekkingskracht onder woorden

Waarom niet eens ‘The Shape of you’ van Ed Sheeran opleggen om je partner te vertellen dat die er goed uitziet? Volgens Ness zouden lyrics een goede manier zijn om duidelijk te maken aan je partner hoe je je voelt.

5. Het maakt de seks memorabel

Ja, van bil gaan op Will Tura is vast en zeker onvergetelijk, maar als Ness het over ‘memorabele’ seks heeft, gaat het toch eerder op de manier waarop muziek iets kan toevoegen aan de seksuele ervaring. Of over hoe als je het nummer ook buiten de seksuele context hoort, je misschien sneller zal terugdenken aan het intieme moment dat je met je partner beleefde en zin krijgt in meer.