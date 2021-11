Vijf hotspots in Brussel die je verleiden met streetfood

Onze bruisende hoofdstad, met haar hippe wijken, grote parken en boeiende musea, heeft ook op culinair vlak vanalles te beiden. Want wie denkt dat Brussel enkel goed is in frieten snijden en wafels bakken, moet dringend eens de plaatselijke horeca komen ontdekken. Deliveroo tipt vijf nieuwe adresjes die koken volgens de hype van het moment: streetfood!

Maaltijdkoerier Deliveroo verzamelde vijf food hotspots in Brussel die recent hun deuren openden. Opvallend is dat deze adresjes allemaal uitpakken met één bepaalde food trend, namelijk streetfood. Streetfood duidt eigenlijk op snacks vanuit alle hoeken van de wereld die vers en voornamelijk met regionale ingrediënten worden klaargemaakt. Zoals de naam al doet vermoeden, werd streetfood oorspronkelijk gegeten in kleine kraampjes op straat, maar dat is niet per se meer het geval. Tegenwoordig geniet je van de meest lekkere streetfood op restaurant of bij je thuis. Welk adresje ga jij binnenkort uitproberen?

1. Stick that Meat

Stick that Meat neemt je mee naar het Mediterraanse klimaat en de Griekse eilanden. Het vlees wordt op authentieke manier geroosterd dus mis zeker de verse souvlaki, wraps of burgers niet. Volgens velen het beste vleesrestaurant op Deliveroo! De echte zoetekauwen sluiten af met een dessertje zoals een Griekse Halva.

Foto’s Deliveroo

2. Bollyfood Stories

Indiaase streetfoodconcepten zijn niet onbekend in Antwerpen of Gent, maar nu kan je ook in Brussel terecht voor funky Indiaas eten. Ondernemer John Ashok Alexander opende een eerste Indisch restaurant in Bergen, waar heel de streek van ging smullen, en nu zet Bollyfood Stories voet aan wal in onze hoofdstad.

3. Educazione Napoletana

Je hoeft niet helemaal naar Napels te vliegen voor een echte Napolitaanse pizza. Pizzaiolo Bernardo ruilde zijn geboortestad Mondragone in voor het bruisende Brussel en staat elke dag pizza's te bakken in zijn zaak Educazione Napoletana zoals je ze in Italië kan vinden.

4. Bikette

Bikette is een nieuw burgerrestaurant dat midden in de lockdown opende. Burgers kennen we allemaal, maar toch is dit een bijzonder adresje, want je kan kiezen welke kaas je als topping wenst. Daarnaast wordt enkel met de beste en verse producten van de boerderij gewerkt.

5. Kroket

Je hoeft niet helemaal naar de Noordzee te gaan voor een lekkere garnaalkroket! Bij Kroket in Brussel is het eenvoudig: je hebt keuze tussen vijf verschillende kroketten en bovendien kan je ze ook als 'broodje kroket' bestellen. Smakelijk!