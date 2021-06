Vijf activiteiten die je kan doen bij warm weer

Organiseer een BBQ

Niets is fijner dan bij warm weer een barbecue te organiseren. Nodig wat vrienden uit, voorzie wat lekkere vleesjes en koele drankjes en de BBQ kan beginnen! Let wel op dat je bij zonnig weer het vlees niet te lang in het zon laat liggen want daar kan je heel ziek van worden. Haal daarom het vlees pas uit de koelkast als je het effectief gaat klaarmaken.

Ga zwemmen Een verfrissende plons in een zwembad kan met heet weer enorm deugd doen. Heb je zelf geen zwembad bij je thuis? Zoek of er je de buurt een openluchtzwembad ligt of nodig jezelf uit bij een vriend of vriendin die wel een zwembad heeft. En anders kan je nog altijd een emmer vullen met koud water om jezelf wat te verfrissen.

Bezoek een museum Een bezoek aan een museum is misschien niet meteen iets waar je direct zou opkomen. Maar musea zijn vaak uitgerust met airco dus het is er super koel. Zo kan je tegelijk even ontsnappen aan de warmte en snuif je wat cultuur op. Kijk of er een tentoonstelling in je buurt loopt en boek je tickets.