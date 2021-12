Vier op de tien Belgen willen ook dit jaar feestmaaltijd online bestellen

Zelfs zonder strenge covid maatregelen dit jaar, blijft het online bestellen van een feestmaaltijd populair: liefst 39% geeft aan dat dit jaar opnieuw te willen doen. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox onder 1.000 Belgen, in opdracht van eten bestelsite Takeaway.com. Vooral kerst blijkt hierbij een populair moment om te bestellen, voornamelijk om niet te lang in de keuken te moeten staan en bij de gasten te kunnen zijn. 37% bestelt dan wel liefst iets specialers, al mag het voor 29% ook gewone kost zijn die iedereen lust.

Het online bestellen van maaltijden voor de feestdagen nam vorig jaar een hoge vlucht. Vooral door de corona crisis en zeer strenge maatregelen 2020 (we mochten maximaal drie mensen buiten onze bubbel uitnodigen). Meer dan de helft van de Belgen (56%) geeft aan toen een maaltijd te hebben besteld tijdens de feestdagen. En dit is ons duidelijk goed bevallen. Want ondanks dat de restaurants terug open zijn tot 23 uur en er geen beperkingen zijn op gasten thuis, blijft het online bestellen van een feestmaaltijd populair. Kerst is daarbij lichtjes populairder. Van wie zegt te zullen bestellen voor de feestdagen, doet 54% dit voor kerst en 46% voor Nieuwjaar.

Opvallend is dat bijna de helft van de Belgen (43%) met een drukbezette job aangeeft een online maaltijd te gaan bestellen tijdens de feestdagen. Vooral omdat het tijdsbesparend en makkelijk is. Vooral niet lang zelf in de keuken moeten staan (60%), meer tijd met gasten kunnen spenderen (45%) en niet naar de drukke supermarkt hoeven te gaan (39%), zijn belangrijke redenen hiervoor.

Het mag iets specialer

Bijna 4 op de 10 Belgen (37%) kiezen met de feestdagen voor de meer traditionele, gastronomische keuken. Al mag het voor 29% ook gewone kost zijn die iedereen lust. 20% gaat dan voor tapas om te delen en voor 18,7% mag het gewoon lekker comfort food zijn. Van de mensen die van plan zijn online eten te bestellen geeft bijna een derde aan dat vooral zoete lekkernijen en desserts prioriteit zijn en een belangrijk onderdeel uitmaken van het menu tijdens de feestdagen.

Goede voornemens

Opvallend is dat men op 1 januari meteen van start gaat met goede voornemens: 14% van alle Belgen geeft aan gezonde alternatieven te bestellen die dag. Deze trend zet zich vooral door onder de jongeren onder de 34 jaar (38%). Terwijl dit voor kerst- en oudejaarsavond maar om 6% gaat.