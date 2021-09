Vier fouten die je beter vermijdt op sociale media als je je job niet wil verliezen

Als je dit leest, weet je waarschijnlijk wel dat je in veel sectoren beter geen partyfoto’s en ongepaste reacties kan plaatsen op sociale media. Maar dat is echt niet de enige fout op sociale media die je je job weleens zou kunnen kosten.

CareerBuilder deed een enquête onder HR-managers en kwam erachter dat 70 procent van de werkgevers een kandidaat op sociale media opzoekt. 57 procent van die werkgevers zijn wel eens niet verder gegaan met een kandidaat door iets wat ze op social media zagen.

Natuurlijk zijn alle fouten niet even erg in elke branche. Zo maakt het in de mediawereld bij een jonge start-up minder uit dat je een feestfoto hebt geplaatst, maar zou fout nummer één er wel eens voor kunnen zorgen dat je niet wordt uitgenodigd op gesprek. Het is dus goed om zelf te blijven nadenken over wat je wel of niet online plaatst. Denk hierbij niet alleen aan het nu, maar ook aan later. Een mooie vuistregel? Bij twijfel post je een kiekje beter niet.

Je bent online niet te vinden

Deze fout verraste ons, maar bijna de helft van de ondervraagde HR-managers in de enquête gaf aan dat ze geen kandidaat aannemen die geen online presence heeft. Dat komt omdat 28 procent van hen op deze manier informatie verzamelt voor het sollicitatiegesprek. Eén op de vijf geeft daarnaast aan dat ze online zichtbaarheid verwachten in deze tijd.

Je post tijdens werktijden

In de enquête vroeg CareerBuilder ook waarom HR-managers kandidaten niet uitnodigden na een blik op hun socialemediakanalen. Veel van deze redenen zijn niet verrassend:

• In 40 procent van de gevallen ging het om ongepaste foto’s.

• 36 procent gaf aan dat het ging om alcohol- of drugsgebruik.

• 31 procent vond agressieve, ongepaste en discriminerende reacties.

Maar de grote verrassing is dat 12 procent van de ondervraagden wel eens niet verder is gegaan met een kandidaat, omdat hij of zij te véél plaatste op social media. Het ging dan vooral om posts onder werktijd. Je geeft hiermee namelijk het gevoel alsof je niet veel anders doet.

Je denkt niet na over je personal brand

En voor je het zegt: ja, die heb je. Iedereen die online zichtbaar is, heeft een personal brand. Heb jij je wel eens afgevraagd hoe jij overkomt voor de rest van de wereld? En komt dit ook op alle platformen overeen? Je kan jezelf nog zo professioneel weergeven op LinkedIn, als je Instagram en TikTok een ander verhaal vertellen, trapt een werkgever daar echt niet in.

Je maakt veel spelfouten

Wanneer je veel spel- en grammaticafouten maakt, komt dat natuurlijk niet heel professioneel over. Uit een ander Recruiter Nation Report blijkt dan ook dat bij 48 procent van de recruiters dit soort fouten een negatieve invloed hebben op hun beslissing om je uit te nodigen. Altijd dubbelchecken dus, die post!