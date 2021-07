Vervelende luchtjes in de keuken? Zo kom je ervan af

Het is zomer en je hebt je vrienden uitgenodigd voor een etentje. Leuk, want je houdt van koken en dus sta je de hele dag achter het fornuis om het ene gerecht na het andere klaar te maken. De avond is geslaagd, iedereen vond het lekker en je gaat met een gerust hart slapen. Wanneer je ‘s ochtends opstaat, hangt er echter een vervelende etensgeur in huis.

Klinkt dat scenario je bekend in de oren? Geen zorgen, we hebben het allemaal weleens meegemaakt. Natuurlijk is het belangrijk om tijdens het koken de afzuigkap aan te zetten en indien mogelijk de ramen te openenen, maar eerlijk is eerlijk, soms is dat gewooonweg niet genoeg. Sommige etenswaren hebben nu eenmaal een doordringende geur die je erg moeilijk weg krijgt. Gelukkig bestaan er enkele manieren om een stuk sneller komaf te maken met die vervelende luchtjes.

Azijn

Het is wellicht het handigste en goedkoopste schoonmaakmiddel dat je in huis kan halen. Azijn zelf heeft natuurlijk een uitgesproken geur, maar die verdwijnt gelukkig snel. Zet dus na het koken een kom witte azijn op het aanrecht en je zal zien dat het goedje komaf maakt met een hele hoop vervelende geuren.

Thee voor je huis

Soms is azijn niet voldoende. In dat geval kan je een steelpot vullen met water en daar vervolgens citrusschillen, kaneel en gember aan toevoegen. Zet het mengsel vervolgens op het vuur en laat zachtjes pruttelen. Je zal zien dat je huis binnen de kortste keren een tikkeltje kerstachtig ruikt, maar van die doordringende etensgeur is gelukkig geen sprake meer.

Essentiële oliën

Als dat mengsel te veel gedoe is voor jou, kan je natuurlijk een aromabrander aansteken en enkele druppels essentiële oliën toevoegen aan het water in het bakje boven de kaars. Ook een luchtbevochtiger waar je essentiële oliën aan mag toevoegen werkt goed. Makkelijk, maar efficiënt.