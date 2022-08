Vermijd DEZE dooddoeners in vacatureteksten

Gaat jouw haar ook vaak rechtop staan bij het lezen van vacatures? Elke werkgever wil graag opvallen, maar de originaliteit is vaak ver te zoeken. Hieronder volgen de grootste dooddoeners in vacatureteksten.

Werkgevers beschrijven in de vacature over welke eigenschappen de ideale kandidaat beschikt. Dat zijn niet alleen specifieke vaardigheden, een opleiding of een dosis ervaring, maar ze geven ook aan welke karaktereigenschappen hij of zij best heeft.

Dit zijn volgens Indeed de vijf meest gebruikte termen in vacatures om die gewenste mentaliteit te beschrijven:

1. Uitdaging

2. Teamplayer

3. Klantgericht

4. Autonoom

5. Proactief

«Een vacaturetekst moet de juiste balans vinden tussen enerzijds kort en krachtig, en voldoende gedetailleerd om de kandidaat te prikkelen anderzijds. Toch zien we nog heel veel holle begrippen, die tegelijk alles en niks betekenen. Of die zo breed van toepassing zijn, dat ze maar beperkt iets toevoegen. Terwijl dit de kans is om je als werkgever te onderscheiden, je hebt tenslotte maar een kans om een eerste indruk te maken. Werkgevers denken dus best goed na over ieder woord om kandidaten te triggeren met hun vacatureteksten», zegt Kelly Oude Veldhuis van Indeed.

Andere veelgebruikte ‘containerbegrippen’ in vacatures zijn ‘bevlogen’ of ‘gepassioneerd’, pragmatisch’ en ‘out of the box’. Opvallend, in tijden van thuiswerk en nieuwe regelgeving over work-life-balance en de bereikbaarheid buiten de kantooruren, is dat de beschrijving ‘geen 9-to-5 mentaliteit’ zo goed als verdwenen is.

Het is interessant om te zien welke termen vergeleken met juni 2019 – ruim een half jaar voor corona de arbeidsmarkt torpedeerde – nu meer of minder voorkomen. Dan valt op dat vooral de begrippen ‘uitdaging’, ‘out of the box’ en ‘proactief’ aan populariteit hebben gewonnen.