(Ver)huur eens een blender, boormachine of weegschaal: dankzij deze Brusselse app bespaar je heel wat geld

Hoe je het ook draait of keert: we leven in een consumptiemaatschappij waarin we elke dag worden aangespoord om nieuwe dingen te kopen. Van kleding tot een nieuwe stofzuiger of een handig koordje voor aan je telefoon, we krijgen elke dag talloze reclamespotjes te zien en worden keer op keer herinnerd aan onze «nood» tot consumptie. Helaas is dat niet alleen slecht voor je portemonnee, maar ook de planeet heeft er hard onder te lijden. Meer en meer mensen komen gelukkig tot dat besef en zoeken naar oplossingen.

Wie minder wil consumeren, kan natuurlijk gewoonweg minder kopen. Maar soms heeft een mens nu eenmaal iets nieuws nodig. In dat geval is het van belang om te kiezen voor de meest ecologische oplossingen. In sommige gevallen kies je dan best voor een product van een lokale ondernemer, in andere gevallen kunnen tweedehandswinkels een uitkomst bieden. Maar voor voorwerpen die je slechts erg sporadisch nodig hebt, bestaat er nog een andere oplossing: huren. Of verhuren, als je iets in huis hebt wat je bijna nooit gebruikt.

Alles wat je nodig hebt

Dankzij het Brusselse platform TAPA wordt het nu een stuk makkelijker om spullen te huren of te verhuren voor een dag. Dat is ten eerste handig als je een kast hebt die uitpuilt van de spullen die je eens in het jaar gebruikt. Op die manier krijgen ze meer kans om te shinen én verdien je er een leuk zakcentje mee. En ten tweede is het ideaal als je geen spullen wil kopen die je haast nooit nodig hebt. Of het nu aat om een boormachine of een wafelijzer, je vindt het allemaal via TAPA.

Zoeken doe je eenvoudigweg via zoekterm of je kan via de interacieve kaart bekijken wat er zoal in jouw buurt verhuurd wordt. Je krijgt meteen ook de dagprijs te zien zodat je in één oogopslag weet waaraan je je kan verwachten. Wil je iets te huur aanbieden, dan doe je dat binnen enkele klikken - het principe werkt een beetje zoals pakweg Vinted.