Vergeet ‘Hot Girl Summer’, hier is ‘Short King Spring’

Het is geen gemakkelijk leven voor de kleine man. Tinderbio’s staan gevuld met eisen als ‘1 meter 80 of groter’. Een koppel waarbij de vrouw groter is dan de man, zou not done zijn. En aan het hypermasculiene beeld van de grote, brede man kan de short king maar zelden voldoen. Maar is dat nog het beeld waar we naar op zoek zijn?

De hot couples van het moment gooien die clichés in ieder geval overboord. Vooral het powerkoppel Zendaya (1 meter 78) en Tom Holland (1 meter 72) spreekt tot de verbeelding. Maar ook Sophie Turner is enkele centimers groter dan manlief Joe Jonas, bijvoorbeeld.

Hollywoodkoppels versterken daardoor het idee dat ‘kleine mannen’ even goed ‘koningen’ kunnen zijn. Short Kings als het ware. De term werd voor het eerst gepitcht door Twittergebruiker @jaboukie die in 2018 het negatieve beeld van ‘kleine mannen’ onderuit haalde. «Ik ben het zo beu dat klein als een belediging gebruikt wordt», schreef hij toen. Hij haalde kleine mannelijke helden aan als voorbeeld: Donald Glover, Tom Holland, Daniel Kaluuya en Bruno Mars. «Short kings zijn de vijand van body negativity, en ik zal hen altijd met trots verdedigen.»

Zelensky

Bijna vier jaar later wordt pas écht gehoor gegeven aan dat pleidooi. Dankzij – wat anders – TikTok. Daar heeft de zoekterm ‘Short king spring’ al 1,1 miljoen views. En ook op Twitter worden notoir kleine mannen zoals Daniel Radcliffe en Bruno Mars geprezen. Zelfs niemand minder dan Volodimir Zelensky, die 1 meter 70 groot is, is officieel een short king. Al zal die wel andere dingen aan zijn hoofd hebben dan een Short King Spring. Iedere andere kleine man met meer vrije tijd kan bij deze dus de lente omarmen en de kans grijpen om zichzelf helemaal te aanvaarden als wie hij is.