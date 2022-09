Vergadering, teambuilding of event: Hasselt is the place to be!

Op zoek naar een originele plek om te vergaderen of een teambuilding te organiseren? Zak dan zeker eens af naar Hasselt. Hasselt staat garant voor smaak, kennis en cultuur, en is ook de perfecte ontmoetingshub voor bedrijfsevents en vergaderingen. Wij zetten de zakelijke troeven van de Limburgse hoofdstad graag op een rijtje.

Er zijn weinig mensen die van lange meetings houden, maar Hasselt biedt tal van leuke plekken aan, waardoor je er met je collega’s een toffe dag van kan maken. Zo is er de Corda Campus, een toonaangevende tech-campus op de voormalige Philipssite. Op de campus vind je een aanbod van 25 vergaderlokalen en een auditorium voor 250 personen. Aan echt alles werd gedacht: lekker eten, de nieuwste technologieën, verrassende pop-ups en een treinstation en parking voor de deur.

Of wat dacht je van een vergadering met een religieus tintje? De wijn zal je zelf moeten voorzien, maar brainstormen in de prachtige kapel van een voormalig Clarisenklooster zal jou en je team zeker in hogere sferen brengen. De Clarenhofkapel wordt niet voor niets ook wel ‘de Sixtijnse kapel aan de Demer’ genoemd. Amen!

Ook in Z33, het Hasseltse cultuurhuis dat actuele kunst, design en architectuur centraal zet, kan je terecht voor een vergadering, congres, receptie of personeelsfeest. Verken bijvoorbeeld tijdens een pauze het nieuwe gebouw en de bijzondere kunst die er tentoongesteld wordt. Je wordt er gegarandeerd door geïnspireerd.

Als je je collega’s wil trakteren op een prachtige skyline moet je absoluut naar De Dialoog in de PXL toren. Deze exclusieve ruimte is te huur, al dan niet inclusief chefs en zelfs sterrenchefs.

Work hard, play hard

Maar er hoeft natuurlijk niet altijd gewerkt te worden. Koppel daarom het nuttige aan het aangename en organiseer een toffe teambuilding, want een team dat goed samenwerkt is zowel productiever als gelukkiger. Wakker de teamgeest aan met een spelletje petanque op één van de 10 jeu de boulesbanen bij Apéro Boules. Sip terwijl van een heerlijke cocktail en geniet van een hapje. Oh ja, er is ook een terras gelegen aan het water. Heerlijk toch?

Apéro Boules

Bij The Park Playground op Park H maak je op een unieke manier kennis met virtual reality. Hier kun je je lightsaberskills tonen, wandelen op een smalle plank tussen wolkenkrabbers, boogschieten en nog veel meer. Een onvergetelijk virtualreality-avontuur, samen met je team of collega’s!

Zin in wat frisse lucht? Ga dan samen met een gids en met jouw team op pad voor een streetartwandeling. De gevels vol graffiti en verborgen streetartpareltjes brengen kleur in en om de Hasseltse binnenstad. De gids zal je verhalen kunnen vertellen over de bizarre figuurtjes en haarscherpe tekeningen die metershoog het straatbeeld kleuren.

Als je het iets rustiger aan wil doen, kan je ook terecht bij Koks & Tales voor een cocktailworkshop. Jij en je collega’s zijn hier op de juiste plek, want de bar werd gekroond tot beste cocktailbar van België. Tijdens de workshop gaan jullie zelf aan de slag en uiteraard mag er daarna uitgebreid geproefd worden van alle creaties. Vergeet niet dat jenever het lokale product van Hasselt is, dus laat je inspiratie de vrije loop. Santé!

Hasseltse cuisine

Van al dat teambuilden en vergaderen krijgt een mens al eens honger. Gelukkig telt Hasselt adresjes te over om jou en je collega’s of zakenpartners culinair in de watten te leggen. Van ontbijt tot en met diner. Van casual tot chic. Van kleine tot héél grote groepen:

De Kwizien – Vlakbij het rustige Jeneverplein in Hasselt bevindt zich restaurant De Kwizien waar gastvrijheid en gastronomisch genieten centraal staan. Vanuit hun open keuken weet hun chef zijn gasten culinair te verwennen met frisse en creatieve gerechten.

Newkoncept – Bij Newkoncept kan je terecht voor heerlijke cocktails en prachtige gerechten met verse ingrediënten. Uitbaters Vincent en Kurt steken iedere dag weer enthousiasme en vooral veel liefde in hun uitgebreide menu dat gaat van een sterke selectie grillgerechten tot een uitgebreid aanbod aan mosselen.

De Boulevard – Alles is mogelijk in brasserie De Boulevard. Genieten van een uitgebreide maaltijd, tot een snelle lunch, of wat dacht je van een afterworkdrink met je collega’s en vrienden, of een vergadering met een klant.

Horse’s Tale – Niets zo ontspannend als een verfrissende cocktail. Shaken or stirred? Voor à la minute gemaakte drankjes kan je terecht bij speakeasy cocktailbar Horse’s Tale.

Slapen in een bedje van luxe

Is je teambuilding, vergadering of event wat uitgelopen? Geen zorgen! Hasselt biedt een ruime waaier aan overnachtingsmogelijkheden. De gevestigde waarden zoals Radisson Blu zijn aanwezig, maar ook boetiekhotels zoals Barefood Giulia hebben heel wat te bieden. In het totaal heeft Hasselt maar liefst 1.400 bedden aan te bieden:

B&B Hotel – Of het nu voor een zakenreis is of voor je vakantie, deze 3-sterren-accommodatie staat voor je klaar.

HasHotel – Liefhebber van architecturale pareltjes? Hier moet je zijn. De bijzondere gevel van HasHotel zal je sowieso als een magneet aantrekken. En zodra je het trendy interieur hebt gezien, wil je niet meer weg. Voor een verblijf met een gouden randje.

Radisson Blu – Verblijf in de hoogste toren van de Hasseltse skyline. Ga zeker een aperitiefje drinken in de Rooftopbar Bon’Air, je geniet er van een panoramisch uitzicht over Hasselt!

Barefood Giulia – Een gezellige feel-at-home bar (Breakfast & Aperitivo) én een uniek boutiekhotel met zeven luxueuze en stijlvolle kamers gelegen in een prachtig gerestyled herenhuis in het centrum van Hasselt.

Inspiratie nodig voor jouw meeting, vergadering, teambuilding, congres of personeelsfeest in Hasselt? Bij Meet in Hasselt staan we voor je klaar. Vertel ons je plannen en wensen, wij gaan ermee aan de slag. Geen zorgen, wel een heleboel verrassende tips en suggesties. Gebundeld in een compleet en objectief overzicht. En dit alles vrijblijvend en kosteloos.

Voor meer informatie:

meetinhasselt.be

meet@hasselt.be