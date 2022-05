Vandaag is World Hamburger Day: bij deze adresjes bestel je de lekkerste burgers

Wat is er beter dan languit wegzakken in de zetel met een overheerlijke hamburger? Op 28 mei is het opnieuw World Hamburger Day en vieren we ieders favoriete fast food: van een klassieke cheeseburger tot een japans getinte wagyu burger of bietenburger met guacamole: de hamburger heeft voor elk wat wils. Bij onderstaande adresjes bestel je de lekkerste burgers. En het allerbeste: je laat ze gewoon tot aan je voordeur leveren met Takeaway.com.

Okoz, Antwerpen

Okoz in Antwerpen staat voor Japans streetfood met een twist. En daar horen ook burgers bij. Kies je voor de Mount Fuji burger dan ga je voor een 100% wagyu burger, afgewerkt met gerookte bbq aioli, vintage cheddar, pancetta spekjes en geroosterde uienconfituur. De Sakura burger is dan weer afgewerkt met roze yuzu mayonaise, mozzarella kaas en roze sjalotjes.

B Foodie, Berchem

Bij B Foodie in Berchem weten ze wat lekker is: hun Redneck flame grilled burgers zijn om te watertanden. Van een pulled chicken burger met atjar salade, compote van tomaat en wortel chutney tot een dry aged burger met spek, gegrilde sla, gemarineerde peer, blauwe kaas en glaze van vijg. Bestel er nog een portie loaded fries bij en je bent officieel in burger heaven.

Huis Der Burgers, Leuven

De naam zegt het zelf: bij Huis der Burgers ga je voor… nu ja, burgers. Met rund, lams, kip, vis of veggie: er is voor ieder wat wils. Er zijn de classics met versgemalen rundvlees, ijsbergsla, tomaat en cheddar, maar laat je gerust ook een keer verrassen en ga voor de Mexican Carrot, een verse wortelburger met guacamole, zure room, tomaat, ijsbergsla, salsa verde en tortilla chips. Of de Salmon Burger met zalm, wakamé, verse gember, Chinese preischeuten en wasabi mayonnaise. Smakelijk!

Burger Boutique, Gent

Bij Bruno & Elise van Burger Boutique kan je terecht voor de lekkerste burgers. Veel honger? Ga dan voor de Big Boy burger met een dubbele portie beef, kaas én spek. Verder zijn er beef, vis en kipburgers, van lichtpikant tot super spicey. En een uitgebreide selectie aan side dishes, van frietjes, wedges, coleslaw tot crispy onion rings. Enjoy!

Burgerista, Gent

Nog in Gent en nood aan een burger fix? Dan kan je terecht bij Burgerista. Van klassieke burgers met tomaten, ui en kaas tot een selectie van The Vegetarian Butcher met een bietenburger met guacamole, geitenkaas en crushed walnoten met honing of een championburger met appelschijfjes.

Fisheri, Brussel

Bij Fisheri in Brussel vind je de lekkerste verse visburgers. Van een tonijnburger met tartaar van tonijn, pesto van pistache, burrata en tomaat tot een langoustine burger met tartaar van langoustine, aubergine, buffelmozzarella, basilicum en peper mayonnaise. Er is zelfs een octopus burger met verse tomaat, spinaziescheutjes, mayonaise van gedroogde tomaten en gerookte scamorza kaas.

Brunch Corner, Brussel

Vergis je niet: bij Brunch Corner in Brussel scoor je ook de lekkerste hamburgers. Kun je niet kiezen? Ga dan voor het trio van mini-burgers: eentje met truffel, pikant of curry. De Brunch Burger combineert een huisgemaakte rundsburger met cheddar, champions, gekarameliseerde ui en een speciaal sausje van de chef. Voor de allerkleinsten staat er ook een Kid Burger op het menu, een huisgemaakte hamburger van puur rundvlees, cheddar, ketchup en augurkensaus.

Cheat Burgers, Elsene

Zin in een cheat dinner? Bij Cheat Burgers in Elsene helpen ze je graag verder. Ga voor een van de populaire smash burgers. De American Cheeseburger bijvoorbeeld, een aardappelbroodje met smashed angus steak, kaas, ijsbergsalade, ui, tomaat en een overheerlijk huisgemaakt sausje. De smash burgers zijn trouwens ook te verkrijgen met een heerlijk brioche broodje. Yummie!